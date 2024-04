VIDEO! “ANVEDI CHE FREGNA!” – LA BELLA E COMBATTIVA DEPUTATA DEI CINQUE STELLE, VITTORIA BALDINO, DURANTE UN SUO ACCESO DISCORSO ALLA CAMERA ACCUSA LA MAGGIORANZA SULLA GESTIONE DEL PNRR: “LO USATE PER FARE I VOSTRI PORCI COMODI, VERGOGNA!” – DAI BANCHI DEL CENTRODESTRA, TRA LE VARIE GRIDA DI INSULTI ALLA PASIONARIA GRILLINA, SI ODE DISTINTAMENTE UN COMMENTO DA ALLUPATI: “ANVEDI...” – VIDEO

Dal canale youtube “Videocamera - Camera”

Vittoria Baldino

E' nata una star. Bella e combattiva lo è sempre stata, ma oggi la deputata dei Cinque Stelle Vittoria Baldino ha dato una prova della crescita in bravura e bellezza. Sarà per l'aria primaverile che riaccende gli ormoni, sarà per quella camicetta di seta che ondeggia sulle forme ogni qual volta che grillina si agita lanciando accuse alla maggioranza, sarà per quegli occhiali che la rendono rigorosa e sensuale in bilico tra una pupa&secchiona, la Baldino ha attirato l'attenzione suscitando boati da parte della maggioranza ma anche ammirazione per la tenuta oratoria accompagnata dal fare gigionesco dai modi popolani e trascinanti.

Da calabrese doc- è nata a Rossano- di professione avvocato, la trentaseienne avvocatessa non si lascia proprio intimidire dalle urla e dagli improperi che ha scatenato.

Anzi sembra anche compiacersene prendendosi pause quasi recitatorie e lanciando occhiate di fuoco ai colleghi di maggioranza che inveiscono contro di lei. Lei grida "Vergogna", ma qualcuno alla romana risponde: "...Avendi che fregna!"

