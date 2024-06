24 giu 2024 18:59

VIDEO! MINA E CELENTANO CHIEDANO I DANNI A ANTONIO DECARO! L’EX SINDACO E NEO-EUROPARLAMENTARE DEM STRAZIA “ACQUA E SALE” IN PIAZZA A BARI VECCHIA: "MA NON MANDATE IL VIDEO A BRUXELLES SENNÒ POI MI CAZZIANO” – DECARO UN PAIO DI MESI FA ERA STATO COINVOLTO IN UNA POLEMICA DOPO UNA GAFFE DI EMILIANO E LA PUBBLICAZIONE DI UNA FOTO SUI SOCIAL IN CUI ERA RITRATTO INSIEME A SORELLA E NIPOTE DEL BOSS TONINO CAPRIATI, ENTRAMBE COMMERCIANTI INCENSURATE DI BARI, CHE GLI AVEVANO CHIESTO UN SELFIE PER LA FESTA DI SAN NICOLA... - VIDEO