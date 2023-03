10 mar 2023 13:21

VIDEO! – UNA BAMBINA DI ASCOLI PER CARNEVALE SI È TRAVESTITA DA… GIORGIA MELONI! LA RAGAZZINA, VESTITA CON UNA CAMICIA NERA, BANDIERA TRICOLORE SULLE SPALLE E CON UNA PARRUCCA BIONDA IN TESTA STREPITA IL CELEBRE DISCORSO DELLA PREMIER “IO SONO GIORGIA, SONO UNA MADRE E SONO CRISTIANA” URLANDO PROPRIO COME FA LA DUCETTA – LA RISPOSTA DELLA MELONI: "PREPARATI..."