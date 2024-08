https://bari.repubblica.it/cronaca/2024/08/31/video/giambruno_scherza_dal_palco_di_ceglie_messapica_dopo_le_vacanze_con_meloni_qui_sono_ingrassato_di_due_chili_mi_daranno_la-423471879/

PUGLIA, RISPUNTA GIAMBRUNO NELLA PIAZZA DI CEGLIE CON I BIG DEL GOVERNO MELONI

Estratto dell'articolo di Massimiliano Scagliarini per "La Gazzetta del Mezzogiorno"

GIAMBRUNO INTERVISTA SALVINI DAL PALCO DI CEGLIE

[...] «Oh, ma quello non è Giambruno?», si danno di gomito in platea fin da quando il giornalista Mediaset compare dietro il palco. Si scoprirà poi che Giambruno, uno dei primi a lasciare la masseria Beneficio durante le vacanze della Meloni, è tornato in Puglia l'altroieri chiamato dal direttore di Affari Italiani, Angelo Perrino, per moderare alcuni dibattiti della kermesse di Ceglie Messapica. Come ad esempio quello con Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di Rfi, barese, nel cui staff c'è una comunicatrice bionda molto in sintonia con Giambruno. [...]

GIAMBRUNO SCHERZA DAL PALCO DI CEGLIE MESSAPICA DOPO LE VACANZE CON MELONI: "QUI SONO INGRASSATO DI DUE CHILI, MI DARANNO LA CITTADINANZA ONORARIA"

Da bari.repubblica.it

GIAMBRUNO INTERVISTA SALVINI DAL PALCO DI CEGLIE

“Ormai a Ceglie manca solo che mi danno la cittadinanza onoraria”: ironizza il giornalista Andrea Giambruno sul palco de “La piazza” di Affari italiani, che per la settima volta anima il centro della Valle d’Itria.

L’ex compagno della premier Giorgia Meloni è tornato in Puglia da qualche giorno, dopo le precedenti vacanze ferragostane a masseria Beneficio, e il 29 agosto è salito inaspettatamente sul palco di piazza Plebiscito. “Sono io la sorpresa”, ha detto, prima di intervistare l’ad di Rfi Giampiero Strisciuglio. Il giorno successivo sorpresa ancora maggiore: a Giambruno è toccato il compito di intervistare il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, anche lui reduce da vacanze pugliesi. “Lì in Puglia si mangia benissimo – ha detto Salvini – sono ingrassato di due chili”, dopo la gaffe di aver salutato il Salento, trascurando il fatto che Ceglie è in Valle d'Itria.

GIANPIERO STRISCIUGLIO

E pure Giambruno ha fatto riferimento allo stesso numero di chili presi durante la pausa pugliese. In quanto al dialetto cegliese, il giornalista ha affermato di non essere ancora in grado di capirlo, ma probabilmente c’è tempo per imparare, vista l’assiduità delle visite. Questa volta ad accompagnarlo a masseria Beneficio è stata la figlia Ginevra, venerdì sera presente anche nella platea de “La piazza” insieme ad un’amichetta e alla mamma di quest’ultima. Una donna bionda della quale più d'uno si chiede quale sia il suo rapporto con Giambruno

GIAMBRUNO

Anna Chiara Spagnolo per repubblica.it - Estratti

A sentire Matteo Salvini, si potrebbe parlare di “un patto di fine estate”, rinsaldato tra alleati “per garantire l’unità del centrodestra e finire la legislatura”.

GIAMBRUNO INTERVISTA SALVINI DAL PALCO DI CEGLIE

A fine giornata il leader della Lega è in collegamento con “La piazza” di Affari italiani di Ceglie Messapica, dove a intervistarlo c’è il giornalista Andrea Giambruno, che – proprio della premier – è ex compagno e da due giorni si fa vedere in Valle d’Itria. Salvini ostenta sicurezza, parla del programma del centrodestra come “la Bibbia” che gli alleati hanno concordato di seguire.

ANDREA GIAMBRUNO IN BICICLETTA A CEGLIE MESSAPICA

Del leader di Forza Italia, Antonio Tajani, non fa mai il nome e quando Giambruno gli ricorda che lo ius scholae “è un tema che sembra stare a cuore ad alcuni pezzi del Governo”, il leader leghista riduce il problema a “dibattito agostano, quando i giornali hanno poco da scrivere o hanno il calciomercato o il dibattito politico”. E per chiarire ulteriormente: “Non serve. L'Italia è il Paese che ha concesso più cittadinanze. La legge attuale è già iper-efficiente, giudicando dai numeri. Ritengo che al compimento del 18esimo anno i ragazzi e le ragazze che sono cresciuti in questo Paese debbano poter scegliere se diventare cittadini italiani o tenere la propria cittadinanza. Non capisco la smania di qualcuno di accelerare il processo”.

andrea giambruno in vacanza foto diva e donna

Linea condivisa anche dal generale ed europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, sul quale Salvini mette la mano sul fuoco: “Ci sentiamo quotidianamente, non ha alcuna intenzione di fondare un altro partito, tanto che il 6 ottobre sarà a Pontida”. E ancora: “Il generale è una persona di spessore, parla 6-7 lingue, ha una idea chiara dell'Europa che deve cambiare. Non è simpatico a qualcuno? Neanche nostro Signore era simpatico a tutti”.

Il giornalista Mediaset è tornato in Puglia da qualche giorno e si è presentato come “sorpresa” sul palco de “La piazza” di Affari italiani, con la figlia Ginevra in platea ad applaudire. “Ormai a Ceglie manca solo che mi danno la cittadinanza onoraria” dice il giornalista, senza nascondere l’apprezzamento per la cucina locale, “ho preso due chili”. Stessa solfa anche per Salvini, i chili presi sono due pure per lui ma saluta il Salento (in cui è stato in vacanza) dimenticando di essere collegato con la Valle d’Itria. Snocciola dati sulle opere che saranno realizzate in Puglia, torna sulla volontà di avviare al più presto il cantiere del Ponte sullo stretto (di cui Vannacci dice “è un’opera importantissima, un qualcosa di esemplare e darà lavoro a tantissime persone”).

GIAMBRUNO MELONI SALVINI VERDINI

SALVINI INTERVISTATO DA GIAMBRUNO

Virginia Piccolillo per corriere.it - Estratti

«Mi fa molto piacere ripartire con questa intervista al ministro Matteo Salvini, con il quale, abbiamo un rapporto personale». Esordisce così, Andrea Giambruno, nel faccia a faccia virtuale con Matteo Salvini nella kermesse di Ceglie Messapica, La Piazza organizzata da Affaritaliani.it dove, a sorpresa, è stato lanciato tra i conduttori.

andrea giambruno in vacanza in puglia

Gli dà del lei, l’ex compagno di Giorgia Meloni al vicepremier, mentre chiede del vertice di maggioranza: «È vero che ci sono state divergenze o il dissidio è stato ingigantito? Tutto bene? Il governo va avanti più spedito che mai?». Salvini, in collegamento, torna al «tu». Si scusa per il look in camicia a saluta subito Ginevra — la figlia di Giambruno e Giorgia Meloni — seduta in prima fila. Racconta di aver preso due chili durante la vacanze. «E questo è un problema che abbiamo in comune» dice all’indirizzo di Giambruno strizzato in un abito blu-Renzi.

andrea giambruno a ceglie messapica foto di oggi

Poi, invece, ammette che qualche problemino c’è stato in «un agosto che su alcuni temi ci ha visto su posizioni diverse sull’immigrazione: dallo ius soli, allo ius scholae». Però «la priorità è il programma, che è la nostra Bibbia, l’unità del centrodestra e andare avanti per i tre anni che ci mancano senza una sbavatura». Quindi «abbiamo sgomberato il campo dai temi che ci dividono» e parlato di «stipendi tasse e pensioni», sottolinea. «Avere un rapporto anche umano tra membri della maggioranza aiuta a lavorare meglio?», chiede Giambruno.

E annuisce mentre Salvini risponde: «Certamente». Offre squarci del rapporto «prima solo politico ora anche personale». Spiega che se c’è anche «una partita a carte, una pizzata, la visione di un programma ovviamente di “alto contenuto”, le controversie sono più facili da sciogliere». E assicura che questo rapporto resterà.

GIANPIERO STRISCIUGLIO

