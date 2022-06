VIDEO! SILVIO BERLUSCONI AL VOTO PER IL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA SI PERDE UNA SCHEDA E INCOLPA GLI SCRUTATORI: “NE MANCA UNA” – SEGUE UN MOMENTO DI IMBARAZZO E INCERTEZZA, POI MAGICAMENTE RICOMPARE RIPIEGATA DENTRO UN ALTRO MODULO: “SONO UNA DENTRO L’ALTRA, PRESIDENTE…” - VIDEO

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UoGhWSVtYuM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Edoardo Bianchi per www.lastampa.it

SILVIO BERLUSCONI PERDE UNA SCHEDA - REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA 2

Durante il voto per il referendum sulla giustizia Berlusconi si è perso una scheda. “Ne manca una” ha detto l’ex premier e presidente di Forza Italia alla presidente del seggio, uscendo dall’urna. Dopo qualche minuto d'incertezza la scheda sparita, quella gialla per il terzo quesito sulla separazione delle funzioni dei magistrati, è riapparsa ripiegata dentro un altro modulo referendario.

