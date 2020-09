7 set 2020 09:28

ALLA VIGILIA DEL VOTO, ARRIVA SEMPRE IL SILURO PER DE LUCA - IL PRESIDENTE DELLA CAMPANIA È INDAGATO PER AVER FATTO PROMUOVERE QUATTRO SUOI STORICI AUTISTI. ERANO VIGILI A SALERNO, POI LI HA PORTATI CON SÉ ALLA REGIONE. SOLO CHE L'INDAGINE PARTÌ BEN TRE ANNI FA DOPO UN INCIDENTE DELL'AUTO SU CUI VIAGGIAVA DON VINCENZO, È RIMASTA SEGRETA PER TUTTO QUESTO TEMPO, ED EMERGE OGGI A DUE SETTIMANE DALLE ELEZIONI. UN PO' COME QUANDO ROSY BINDI LO DEFINÌ IMPRESENTABILE