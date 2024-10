VIKTATOR, LA SPINA NEL FIANCO DI BRUXELLES – URSULA VON DER LEYEN RANDELLA ORBAN, AMICO DI SALVINI E MELONI: "ANCORA INCOLPA KIEV PER LA GUERRA. SAREBBE STATA DATA LA COLPA AGLI UNGHERESI PER L'INVASIONE SOVIETICA DEL 1956? BUDAPEST VA IN DIREZIONE CONTRARIA AL MERCATO UE E APRE LE PORTE A RUSSI E CINESI" - L'ULTIMA BORDATA DELLA PRESIDENTE E' SUI MIGRANTI: "ORBAN SCARICA IL PROBLEMA SUI PAESI VICINI E RILASCIA I TRAFFICANTI CONDANNATI" - L'INTERVENTO DEL PREMIER UNGHERESE ALL'EUROCAMERA

VON DER LEYEN, C'È ANCORA CHI INCOLPA KIEV PER LA GUERRA

ORBAN VON DER LEYEN

(ANSA) - BRUXELLES, 09 OTT - "Il mondo è stato testimone delle atrocità russe in Ucraina. Ma c'è ancora chi dà la colpa della guerra non all'invasore ma all'invaso. Non alla voglia di potere di Putin ma di libertà del popolo ucraino. Mi domando: sarebbe stata data la colpa agli ungheresi per l'invasione sovietica del 1956?

O ai cechi per l'oppressione nel 1968? O ai lituani per il giro di vite del 1991? Possiamo avere storie e lingue diverse In Europa, ma non c'è lingua in cui pace è sinonimo di resa". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea nell'aula di Strasburgo dopo l'intervento di Viktor Orban.

VON DER LEYEN, 'UNGHERIA APRE LE PORTE A RUSSI E CINESI'

ORBAN VON DER LEYEN

(ANSA)- "Come può essere che il governo ungherese inviti i russi nell'Ue senza ulteriori controlli aggiuntivi? Questo rappresenta un rischio per la sicurezza non solo per l'Ungheria ma per tutti e 27. Come può l'Ungheria consentire a forze di polizia cinesi di operare, questo non significa rafforzare la sovranità europea ma aprire una porta sul retro all'interferenza straniera". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen rivolgendosi a Viktor Orban in Aula all'Eurocamera.

Von der Leyen, 'Ungheria va in direzione contraria a mercato Ue' 'Non si attraggono le imprese europee se si discriminano'

viktor orban vladimir putin

(ANSA) - STRASBURGO, 09 OTT - "C'è un governo che nell'Ue va nella direzione opposta al mercato unico. Un governo come può attrarre le imprese l'Ue se discrimina le imprese europee, se le colpisce con ispezioni a sorpresa, aiuta con fondi pubblici solo pochi. E tutto questo mentre il Pil pro-capite dell'Ungheria è stato superato da quelli dei Paesi vicini". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando a Viktor Orban in Aula al Pe.

Von der Leyen agli ungheresi, 'siamo una sola famiglia'

URSULA VON DER LEYEN GIORGIA MELONI VIKTOR ORBAN - CONSIGLIO EUROPEO 15 DICEMBRE 2022

(ANSA) - BRUXELLES, 09 OTT - "Voglio rivolgermi al popolo ungherese. Siamo una sola famiglia. La vostra storia è la nostra storia. Il vostro futuro è il nostro futuro. Dieci milioni di ungheresi sono dieci milioni di buone ragioni per continuare a plasmare il nostro futuro insieme". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Strasburgo dopo l'intervento di Viktor Orban, pubblicando poi il messaggio su X.

Von der Leyen a Orban, 'sicurezza? Ungheria rilascia trafficanti' 'Non è così che si protegge l'Ue dai migranti irregolari'

(ANSA) - BRUXELLES, 09 OTT - "Ho sentito le sue parole durante il fine settimana. Lei ha detto che l'Ungheria sta "proteggendo i suoi confini", e che "i criminali vengono rinchiusi" in Ungheria. Mi chiedo solo come questa affermazione si concili con il fatto che l'anno scorso le vostre autorità hanno fatto uscire di prigione contrabbandieri e trafficanti condannati prima che scontassero la pena". Lo ha detto al presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen rivolgendosi in Aula a Viktor Orban. "Questa non è lotta all'immigrazione clandestina in Europa. Questo non è proteggere la nostra Unione. Questo è solo gettare problemi oltre il recinto del vicino", ha attaccato von der Leyen tra gli applausi dell'Aula.

viktor orban e vladimir putin

Orban al Pe cita Draghi, 'l'Ue è di fronte a lenta agonia' 'La situazione è la più grave della storia comunitaria'

(ANSA) - STRASBURGO, 09 OTT - "La situazione dell'Ue è molto più grave di qualsiasi altro momento della sua storia. In Ucraina, cioè in Europa, imperversa la guerra, e ad anche in Medio Oriente e Africa ci sono guerre con un ischio di escalation. La migrazione può portare al collasso Schengen e non siamo più competitivi". Lo ha detto il premier Viktor Orban nel suo intervento all'Eurocamera sulle priorità della presidenza ungherese dell'Ue. "Cito Mario Draghi, secondo cui l'Europa è di fronte ad una lenta agonia. O il presidente Macron secondo cui l'Europa potrebbe morire", ha aggiunto.

VIKTOR ORBAN XI JINPING

Orban, 'sui migranti hotspot fuori l'Ue unica soluzione'

(ANSA) - STRASBURGO, 09 OTT - "Le frontiere europee vanno difese. Io vi prometto che senza creazione di hotspot esterni non potremo tutelare l'Ue dall'immigrazione clandestina. C'è solo una soluzione: possiamo fare entrare solo chi ha ricevuto l'autorizzazione previamente". Lo ha detto il premier Viktor Orban nel suo intervento all'Eurocamera sulle priorità della presidenza ungherese dell'Ue. "Il sistema di asilo oggi non funzione. L'immigrazione clandestina ha alimentato la violenza contro le donne, l'antisemitismo e l'omofobia", ha attaccato.

VIKTOR ORBAN XI JINPING

"Creiamo un sistema Schengen vero e proprio, uan sorta di Consiglio Schengen con la partecipazione dei capi di Stato e di governo", ha spiegato Orban sottolineando che il modello potrebbe essere quello dell'Eurosummit. "Istituzionalizziamo una sorta di vertice dei Paesi Schengen", ha spiegato, osservando che la presidenza ungherese "propone altresì che prima del 2024 si possa completare l'adesione della Romania e Bulgaria a Schengen".

"La migrazione non è sufficiente a compensare la riduzione naturale ella popolazione europea. Questo significa che l'Europa entrerà in una fase storica in cui la produzione e l'aumento del Pil non saranno sostenuti dall'aumento della popolazione e quindi della manodopera, ciò rappresenta una sfida enorme", ha aggiunto.

putin orban