18 nov 2024 08:18

VINCERE NON BASTA: TRUMP PARLA COMUNQUE DI “FRODE ELETTORALE” – IL PRESIDENTE ELETTO CHIEDE UN’INDAGINE SU ANN SELZER, LA SONDAGGISTA CHE, QUALCHE GIORNO PRIMA DELLE ELEZIONI, AVEVA PREVISTO LA VITTORIA DI KAMALA HARRIS IN IOWA – “UN SONDAGGIO COMPLETAMENTE FALSO HA CREATO INCERTEZZA IN UN MOMENTO DECISIVO”. ALLA FINE HA VINTO COMUNQUE TRUMP (IN IOWA E IN AMERICA…) - LA SIGNORA SELZER ANNUNCIA LE DIMISSIONI DOPO L'ENNESIMO SONDAGGIO SBAGLIATO, MA SENZA PRENDERSI LA RESPONSABILITÀ DELL'ERRORE: "AVEVO DECISO L'ADDIO PIÙ DI UN ANNO FA..."