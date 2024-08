LE VIOLENZE IN INGHILTERRA ALIMENTATE DA UNO CHE FA IL BAGNO IN PISCINA A CIPRO - È IL NOTO ESTREMISTA DI DESTRA TOMMY ROBINSON, I CUI TWEET SONO RILANCIATI DA ELON MUSK, A SOFFIARE SUL FUOCO INCITANDO ALLA RIVOLTA - HA INVENTATO LA NOTIZIA CHE HA DATO INIZIO ALLE VIOLENZE: DOPO CHE TRE BIMBE SONO STATE AMMAZZATE A SOUTHPORT, ROBINSON HA SCRITTO CHE IL KILLER ERA UN PROFUGO MUSULMANO APPENA ARRIVATO NEL REGNO UNITO, FACENDO ESPLODERE LA RABBIA - ROBINSON È FINANZIATO DA ENTI DELLA GALASSIA POPULISTA DI TUTTO IL MONDO - VIDEO

Estratto dell’articolo di Paola De Carolis per il "Corriere della Sera"

Violenza, paura e uno dei principali istigatori che, grazie a una rete di finanziamenti internazionali, sparge odio attraverso i social contro islam e minoranze dalla piscina di un lussuoso albergo di Cipro. Entrano nella seconda settimana i disordini che si sono abbattuti sul Regno Unito dall’uccisione, il 29 luglio a Southport, di tre bimbe di 6, 7 e 9 anni iscritte a un corso di danza e yoga ispirato dalle canzoni di Taylor Swift.

Per il primo ministro Keir Starmer, a Downing Street da appena un mese, si apre nella crisi un nuovo fronte, non fisico ma online, che lo vede schierato contro Elon Musk e la disinformazione che viaggia su Internet. «La guerra civile è inevitabile», ha scritto Musk su X prima di dare evidenza ai post di Tommy Robinson, noto estremista di destra, agitatore che aveva amplificato sui social la notizia falsa che l’attentatore di Southport fosse un profugo musulmano appena giunto in Gran Bretagna su un gommone.

Nel 2018, era stato bandito a tempo indeterminato da Twitter per incitamento all’odio. Musk non solo lo ha riammesso: lo promuove, abbracciando tesi che vanno dalla necessità che l’Inghilterra torni a essere un Paese di bianchi cristiani alle accuse contro il governo e le forze dell’ordine di avere due misure, una permissiva con le minoranze e una dura contro i bianchi che protestano. Ecco, allora, il soprannome affibbiato da Musk al premier britannico nelle ultime ore: «Two-tier ( due livelli , ndr) Starmer».

Dopo aver ribadito che non permetterà che la comunità musulmana venga attaccata, il primo ministro ha chiesto alla sua squadra di non rispondere al proprietario di X e di concentrare gli sforzi, oltre che sulla rapida cattura e incriminazione di tutti coloro che stanno partecipando ai disordini, su regole più efficaci contro le «fake news».

Nei confronti di Robinson è stato emesso un mandato di arresto per aver saltato un’udienza in tribunale, proprio il 29 luglio, relativa a un documentario su un profugo siriano mostrato due giorni prima dell’orrore di Southport durante una manifestazione a Trafalgar Square in cui Robinson aveva adunato 30.000 seguaci. Per ora, però, quest’uomo di 41 anni dalle mille identità continua a farla franca. […]

In Gran Bretagna è stato in prigione quattro volte tra il 2005 e il 2019. Nel 2021 ha dichiarato la bancarotta per evitare di risarcire il ragazzino sul quale ha realizzato il documentario conteso («Silenced» il titolo), eppure ha i mezzi per permettersi una vita agiata […]

La Australian Liberty Alliance, il Gatestone Institute di New York (fondato da Robert Mercer, che è stato un donatore importante per Donald Trump e per la campagna pro-Brexit), il David Horowitz Freedom Center, in California hanno tutti contribuito negli ultimi anni a rimpinguare le casse di Robinson.

rivolte anti immigrati nel regno unito 7

Nel 2018 era stato scelto come consulente da Ukip, l’ex partito di Nigel Farage, una mossa che aveva «disgustato» lo stesso Farage. Negli ultimi anni Robinson è diventato un agente libero. Lotta da solo nascondendosi dietro i tasti del cellulare o del computer, incoraggiando chi la pensa come lui a fare altrettanto, su Twitter e Facebook ma anche Telegram, Bitchute, Parler, Gab: l’ecosistema dell’informazione alternativa che, stando agli esperti, è terreno fertile per ideologie estremiste.

