1 - RAGGI ASSOLTA ACCUSA I SUOI LEADER E SALTANO I PIANI DEL M5S NELLE CITTÀ

Una sentenza che non fa piacere, nonostante le pubbliche dichiarazioni, né ai vertici dei 5 Stelle né a quelli del Pd. La Corte d' Appello conferma l' assoluzione della sindaca di Roma Virginia Raggi. Per i giudici non commise reato durante la procedura che portò alla promozione di Renato Marra. Un' eventuale condanna avrebbe consentito ai 5 Stelle di giocare la partita delle elezioni liberamente, accordandosi con il Partito democratico, e costruendo un primo tassello del lego che coinvolge altre quattro importanti città al voto. L'assoluzione manda all' aria invece i piani dei due alleati di governo e costringerà probabilmente i 5 Stelle a ribadire il sostegno al bis per la Raggi.

[…] L'elenco dei «nemici» è lungo. C'è la sua grande rivale romana Roberta Lombardi, che duella con lei da anni. Ci sono Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, che l'avevano «commissariata» per conto del M5S. C' è Luigi Di Maio, che tempo fa avanzò esplicitamente l' ipotesi di un accordo con il Pd. E molti altri. Di fatto, l'unico esponente di spicco a difenderla pubblicamente, agli Stati Generali, era stato Stefano Buffagni. […]

Per mesi le era stata contrapposta l'altra sindaca 5 Stelle di una grande città, Chiara Appendino. Ora i ruoli si sono ribaltati. La sindaca di Torino è stata condannata e non si può ricandidare, la Raggi, assolta, schiuma felicità e rabbia. La Appendino ieri, amareggiata, ha abbandonato la chat dei sindaci 5 Stelle, spiegando che da auto-sospesa non è il caso di restare lì. Ma l'assoluzione complica anche il quadro delle città.

Non è un mistero che a Roberto Fico non dispiacerebbe presentarsi nella sua città, Napoli. E che a Torino è già scattata la corsa al successore della Appendino. Ma tre città spetterebbero al Pd e se Roma resta dei 5 Stelle, la spartizione non quadra più. La strategia che vorrebbero perseguire i dem, a questo punto, sarebbe una convergenza esplicita al secondo turno del Movimento sul candidato del Pd. Già, perché difficilmente la Raggi arriverebbe al ballottaggio (nell' ultimo sondaggio, a fine novembre, era al 20,3).

Solo che Carlo Calenda, potenziale sfidante, è sgraditissimo (e viceversa) ai 5 Stelle. […]

2 - «TANTI DEVONO RIFLETTERE E PER DECENZA TACERE» LO SFOGO DELLA SINDACA

Quello che le ha fatto più rabbia e lo dice con una sincerità feroce e vendicativa pochi minuti dopo l' assoluzione, sono stati questi «lunghi anni di silenzio e di solitudine politica». […] Virginia Raggi ha dovuto sopportare il dileggio degli avversari, scontando l'inevitabile ingenuità di una giovane avvocata prestata alla politica. […] la Raggi ha dovuto subire le insinuazioni, le accuse e le ipocrisie dei suoi compagni di Movimento. […] «Mi avevano offerto delle poltrone per non ricandidarmi - dice a chi le è vicino - ma io non lascio Roma. E potrei anche entrare nel nuovo direttorio dei 5 Stelle».

La Raggi si sente forte e può permettersi di alzare la voce, dopo essere stata costretta sin da subito a fronteggiare il «fuoco amico», come lo chiama Alessandro Di Battista. […] Di Battista coglie l' occasione per schierarsi al suo fianco, ma soprattutto per attaccare il Movimento: «Virginia è stata assolta ancora, adesso iniziate a rispettarla. Per quattro anni è stata diffamata, dileggiata, calunniata. È stata colpita dal sistema politico e mediatico per non aver avallato le olimpiadi di Malagò, Montezemolo e Caltagirone e dal fuoco amico partito da chi non sarà mai alla sua altezza». […]

[…] La diffidenza con Di Maio è diventata astio quando l'ex capo politico aveva annunciato l' ipotesi di un accordo con il Pd. Il sospetto reso palese da Carlo Calenda, che spiegava come il Pd aspettasse solo la condanna per trovare un' intesa con il Movimento. Il tavolo con il Pd non è mai stato smentito dai vertici. E le defezioni interne non sono mancate. Dal vicesindaco Luca Bergamo, che mesi fa al Corriere della Sera aveva bocciato la ricandidatura, a Enrico Stefàno che insieme a quattro consiglieri aveva firmato un documento contro il suo bis. Ogni giorno un nuovo nemico. […] Già nei giorni scorsi aveva annunciato che anche in caso di condanna si sarebbe ricandidata. Anche senza l' appoggio dei 5 Stelle con una sua lista personale. […] Del resto, anche il sostegno di Beppe Grillo non le è mai mancato […]

3 - LA RIVINCITA DELLA SINDACA: CANDIDATURA PIÙ FORTE E NEMICI INTERNI DISARMATI

«Ora ci tocca la Raggi». Lo dicono con un pizzico di scoramento ai piani alti di M5S. Dove il mantra fino a poche ore prima della sentenza era «non fossilizziamoci sui nomi» ovvero: caro Pd, se troviamo un candidato comune per Roma, Virginia la scarichiamo subito anche con l' aiuto dei giudici. […] Ma adesso, indietro tutta: e «Avanti Virginia!», intonano Di Maio e Crimi e tutti gli altri generali e colonnelli grillini. Che fino all' altra sera la pensavano come la Lombardi («Con Virginia non si vince»), ora la pensano ancora così ma non hanno più la forza di rimuoverla dalla sua auto-candidatura. Quindi la subiscono e la sostengono. E vediamo come andrà, incrociando le dita.

[…] il Pd mastica amaro, perché tifava condanna per passare subito all' accordone rossogiallo tanto caro a Zingaretti. E adesso i dem dicono: «Tanto la sentenza senza appello dei romani sarà la bocciatura di Raggi e della sua inefficienza tra pochi mesi nel voto». La decisione giudiziaria azzera tutti i tentativi e tutte le speranze anche interne al mondo grillino di liberarsi di un personaggio ingombrante e che non risponde a nessun ordine di partito e a nessun diktat dei capi. […] Anche se tutti sanno che al ballottaggio è quasi impossibile che la Raggi andrà […] e tutti sanno anche, sia in casa stellata che in casa dem, che poi al secondo turno i voti della ricandidata sindaca finiranno almeno in parte sull' esponente scelto dalla sinistra. […]

«Noi avremmo preferito rimuovere l' ostacolo Virginia», confessano i big stellati, pronti a ripetere su Roma lo schema di governo nazionale con M5S e Pd su un nome comune. Ma visto come sono andate le cose, e visti i rapporti con i dem che si stanno deteriorando a livello di alleanza di governo nazionale, l'assoluzione di Virginia è l' assist perfetto per la nuova stagione del protagonismo grillino […] «Era il nostro punto debole […] ora è la nostra risorsa», ammette uno dei ministri M5S di rito dimaiano. […]

4 - LA SINDACA: ERA GIÀ PRONTO IL COMUNICATO PER SCARICARMI E PREPARA DUE LISTE PER IL BIS

[…] L'assoluzione non ha cancellato automaticamente i problemi della prima cittadina. A palazzo Senatorio non ne mancano mai. Ieri, tanto in aula che al cin cin delle 14, per esempio non si è presentato nemmeno un assessore. Un' assenza intollerabile, fatta notare prima in chat e poi con l' idea consegnata ai fedelissimi di procedere con un «rimpasto energico» in tempi stretti. Nel mirino, sempre che il proposito si realizzi, c' è soprattutto Luca Bergamo. Il vicesindaco cerca da settimane una via di fuga dal Campidoglio, era stato vicino al trasloco a Parigi per dirigere l' Istituto di cultura italiana in Francia.

Ora potrebbe essere Raggi a indicargli la porta d' uscita dal Campidoglio, ancora infastidita dal commento del suo numero due al momento dell' annuncio della ricandidatura: «Virginia sbaglia, così si fa un favore alla destra». […] A destra si festeggia: «Mi sono arrivate decine di messaggi di politici di Fratelli d' Italia, Lega e Forza Italia - racconta un consigliere capitolino 5S - sinceramente contenti per l' assoluzione. Un po' troppo direi... ».

[…] Le rilevazioni che circolano in Campidoglio, chieste prima della sentenza, darebbero Raggi oltre il 25%. Un dato che - ne è convinto il cerchio magico della grillina - è destinato a salire ancora al prossimo giro di interviste. […] Nei piani del Movimento romano c' è una doppia lista civica a supporto di quella con il simbolo pentastellato. La prima raccoglierà i volti della comunità antimafia romana […] Per la seconda, quella antifascista, il percorso è in salita: pesa la gaffe social di Raggi, che per ore ha paragonato lo sgombero del Cinema Palazzo occupato a quello del pub clandestino dell' ultradestra di Forza Nuova. […]

