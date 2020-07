MA CHI E' IL PREMIER? - A BRUXELLES TUTTI I LEADER HANNO SFILATO DA SOLI, INDOVINATE CHI SI E' PRESENTATO IN DUE SUL RED CARPET DI BRUXELLES? OVVIO, CONTE & CASALINO! - CECCARELLI: ''NON SI CAPISCE CHI SIA IL VERO PREMIER, ORMAI UNO NON PUO' FARE A MENO DELL'ALTRO. MAI COME IN QUESTE CIRCOSTANZE LA POLITICA SI CONFERMA L'ARTE DEL FAR CREDERE'' - ''QUESTA FOTO CHIARISCE CHI CI GOVERNA E PERCHÉ C’È CHI NON SI FIDA. GLI SI PUÒ DAR TORTO?''