Francesco Olivo per "la Stampa"

raggi severini

Virginia Raggi ha ritrovato lo spirito battagliero offuscato dagli anni difficili al Campidoglio. La passione civile dell'ex sindaca di Roma si concentra ora sui vaccini, non per invitare gli italiani a proteggersi, ma per fare pressione sui colleghi del M5s contro l'ipotesi di Dad per i bambini non vaccinati, in caso di studenti positivi in classe.

Al grido di «Giù le mani dai bimbi» (come se qualcuno li volesse mettere in pericolo e non il contrario) Raggi si riconnette alle battaglie dei grillini della prima ora e a quelle del marito, Andrea Severini, attivista No Vax. L'ex sindaca pare non si sia ancora vaccinata, in campagna elettorale spiegò che avendo avuto il Covid nel novembre 2020 i suoi anticorpi erano sufficienti, rifiutandosi di fare un appello ai romani per favorire le iniezioni, in nome della «libertà di scelta». La scelta, poi, l'hanno fatta gli elettori.

virginia raggi andrea severini foto di bacco (2) virginia raggi con il marito andrea severini andrea severini e virginia raggi