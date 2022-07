8 lug 2022 08:16

VIRGINIA RAGGI VUOLE LASCIARE IL MOVIMENTO CINQUESTELLE PER CANDIDARSI ALLA CAMERA - IL PRETESTO SARA’ IL VOTO DEL M5S AL DECRETO AIUTI CHE CONTIENE LA NORMA CHE DARA’ IL VIA LIBERA ALLA COSTRUZIONE DELL’INCENERITORE A ROMA - L'EX SINDACA, PER ESSERE ELETTA IN PARLAMENTO, AVREBBE AVUTO BISOGNA DI UNA DEROGA AL TETTO DEI DUE MANDATI MA ORA AVRA’ LE MANI LIBERE - DOVE ANDRA’? DA DI MAIO? FARA’ UN SUO PARTITINO?