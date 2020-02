IL VIRUS DELLA DISTENSIONE - CONVERSAZIONE TELEFONICA TRA XI JINPING E TRUMP SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS - IL PRESIDENTE CINESE HA RIBADITO CHE PECHINO HA “LA CAPACITÀ PER POTER SUPERARE L'EPIDEMIA” - TRUMP TENDE LA MANO: “HO FIDUCIA NELLA CINA” - INTANTO ARRIVA LA MAZZATA: STANDARD & POOR'S TAGLIA DELLO 0,7% LE STIME DEL PIL DELLA CINA PER IL 2020, PASSANDO DAL 5,7 AL 5%. MA IPOTIZZA UN RIMBALZO NEL 2021: DAL 5,6 AL 6,4…

CORONAVIRUS: XI A TRUMP, FIDUCIOSI CONTROLLO EPIDEMIA

(ANSA) - - Il presidente Xi Jinping ha avuto una conversazione telefonica con il presidente Usa Donald Trump, "su richiesta" di quest'ultimo, hanno notato i media di Pechino, incentrata soprattutto sull'emergenza del coronavirus di Wuhan. La tv statale Cctv ha riferito che Xi ha ribadito che la Cina ha "la piena fiducia e la capacità per poter superare l'epidemia del coronavirus" e che il trend positivo dell'economia sul lungo termine "resta invariato".

CORONAVIRUS: TRUMP A XI, "FIDUCIA" NELLA CINA

(ANSA-AFP) Il presidente americano, Donald Trump, ha detto al suo omologo cinese Xi Jinping di essere "fiducioso" che la Cina metterà fine all'epidemia del coronavirus. Lo ha riferito la Casa Bianca. Trump ha "espresso la sua fiducia nella forza e nella resilienza della Cina nel combattere l'epidemia del nuovo coronavirus". I due capi di Stato, afferma la Casa Bianca, "hanno deciso di proseguire un'ampia comunicazione e cooperazione tra i due Paesi".

CORONAVIRUS: S&P'S TAGLIA AL 5% IL PIL 2020 DELLA CINA

(ANSA) - Standard & Poor's taglia al 5% le stime del Pil della Cina per 2020, a fronte del 5,7% ipotizzato in precedenza, a causa delle pesanti conseguenze dell'epidemia scatenata dal coronavirus di Wuhan. "La gran parte dell'impatto del coronavirus sarà registrato nel primo trimestre e la ripresa della Cina sarà pià decisa entro il terzo trimestre dell'anno", ha scritto in un report Shaun Roache, capo economista dell'Apac di S&P's. L'agenzia di rating vede anche un rimbalzo nel 2021, fino al 6,4%, contro le previsioni precedenti del 5,6%.