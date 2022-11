“LA NORMA SUI RAVE VA CORRETTA” – IL RONZULLIANO GIORGIO MULÈ PARTE LANCIA IN RESTA CONTRO IL DECRETO VARATO DAL GOVERNO (“KISS ME LICIA” CERCAVA SOLO UN PRETESTO): “NON È UNA LEGGE LIBERTICIDA MA HA DUE CRITICITÀ, LA PENA SPROPOSITATA E LA GENERICITÀ DELL’ARTICOLO 5. IN PARLAMENTO VERRANNO PRESENTATI EMENDAMENTI, SEMPRE CHE NON LO FACCIA IL GOVERNO"