VISPA THERESA – COME HA REAGITO LA MAY ALLE DIMISSIONI DI BORIS JOHNSON, L’UOMO CHE LA CACCIÒ DA DOWNING STREET NEL 2019? A MODO SUO, CIOÈ BALLANDO! – GIÀ IN PASSATO L’EX PREMIER BRITANNICA ERA STATA RIPRESA MENTRE “SCULETTAVA” IN MODO UN PO’ GOFFO E IMPACCIATO. E IERI, MENTRE “BOJO” LASCIAVA, SI GODEVA LA SUA VENDETTA A UN CONCERTO DI CRAIG DAVID NELL’OXFORDSHIRE… - VIDEO

DAGONEWS

theresa may scatenata al concerto di craig david il giorno dell'addio di boris johnson

Molti inglesi ieri hanno stappato la bottiglia buona e brindato alle dimissioni di Boris Johnson, ma nessuno era felice come Theresa May.

L’ex premier, fatta fuori proprio da “BoJo”, è stata avvistata ieri mentre ballava scatenata a un festival musicale nell’Oxfordshire.

La May è nota per la sua passione per la danza: già in passato era stata ripresa mentre ancheggiava nel solito modo goffo.

Ma questa volta, la solitamente mita Theresa, ha mollato i freni inibitori dalla gioia per le disgrazie del suo successore, sulle note di “Nothing like this” di Craig David.

