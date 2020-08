28 ago 2020 19:52

LA VITA SMERALDA DI LUIGINO – DI MAIO E LA FIDANZATA DI CARTONE VIRGINIA SABA GIOCHERELLANO IN ACQUA COME DUE ADOLESCENTI IN SARDEGNA – LA “FIRST LADY” DELLA FARNESINA, IN COSTUMINO BIANCO E BAGAGLIAIO AL VENTO, PROVA IN TUTTI I MODI A RIANIMARE IL MINISTRO DEGLI ESTERI: CI SARÀ RIUSCITA? – LE FOTO DI "OGGI"