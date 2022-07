21 lug 2022 20:05

IL VITALIZIO È SALVO – DEPUTATI E SENATORI NON PERDERANNO IL DIRITTO ALLA PENSIONE PER UNA MANCIATA DI GIORNI: LA NORMA PREVEDE CHE IL DIRITTO ALL’ASSEGNO PER TUTTI E 5 GLI ANNI DI LEGISLATURA ARRIVI SUPERATI I 4 ANNI, SEI MESI E UN GIORNO – NON VALE IL GIORNO DELLO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE (CIOÈ OGGI) NÉ QUELLO DELLE ELEZIONI, MA LA DATA DI INSEDIAMENTO DELLE NUOVE CAMERE…