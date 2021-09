LA VITTORIA DELLA CINA È SEMPRE PIÙ VICINA - GLI STATI UNITI COMINCIANO A PREOCCUPARSI: LA PIANIFICAZIONE INDUSTRIALE DI PECHINO SI EVOLVE, PRENDENDO SPUNTO DAI MODELLI ADOTTATI IN PASSATO DAGLI AMERICANI - L'INCURSIONE CINESE IN AREE COME L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LA ROBOTICA, UN TEMPO DOMINATE DAGLI USA, STA AUMENTANDO L’OSSESSIONE DI WASHINGTON DI BATTERE IL DRAGONE...

Articolo del “Wall Street Journal” dalla rassegna stampa di “Epr Comunicazione”

Per decenni, la Cina ha perseguito un modello di politiche economiche pianificate a livello centrale che gli Stati Uniti erano felici di stare a guardare. Ma una sottile ma critica ricalibratura da parte di Pechino, iniziata quasi 15 anni fa, ha recentemente fatto scattare l'allarme a Washington sugli obiettivi e le tattiche della Cina - non ultimo perché la Cina sta recuperando in molti casi adottando i passati approcci statunitensi - scrive il WSJ.

La pianificazione centrale cinese una volta evidenziava obiettivi per la produzione agricola e industriale, in stile sovietico. Pechino usa ancora i piani quinquennali, ma ora dirige le risorse nella ricerca scientifica di base con applicazioni industriali.

L'incursione della Cina in aree come l'intelligenza artificiale e la robotica, un tempo dominate dagli Stati Uniti, aiuta a spiegare l'inclinazione dell'amministrazione Biden verso politiche di sviluppo industriale, come spendere denaro del governo per riaffermare la competitività nella produzione di semiconduttori.

"Decenni di negligenza e disinvestimento", ha lamentato il presidente Biden a giugno, "ci hanno lasciato in uno svantaggio competitivo mentre i paesi di tutto il mondo, come la Cina, hanno riversato denaro e attenzione nelle nuove tecnologie e industrie, lasciandoci al rischio reale di essere lasciati indietro".

Pechino emula anche Washington, versando investimenti governativi nelle proprie versioni dei centri di ricerca del governo degli Stati Uniti, come il National Institutes of Health, la Defense Advanced Research Projects Agency e la National Aeronautics and Space Administration.

La Cina aspira ad essere la prima "economia di mercato guidata dal governo", scrive il professore dell'Università della California, San Diego, Barry Naughton nel suo libro appena pubblicato, "The Rise of China's Industrial Policy, 1978 to 2020".

Il primo piano economico quinquennale del defunto leader cinese Mao Zedong nel 1953 includeva la produzione della prima automobile cinese, il suo primo aereo a reazione e il primo ponte moderno sul fiume Yangtze, mentre il secondo piano lanciato nel 1958, noto come il Grande balzo in avanti, fu un tentativo disastrosamente mal concepito di sviluppare rapidamente l'agricoltura e la produzione di acciaio.

La tradizione della pianificazione è sopravvissuta a Mao. Per molto tempo la Cina ha impressionato i politici occidentali perché la leadership centralizzata del partito ha tracciato il futuro, telegrafando a funzionari, finanziatori e dirigenti obiettivi chiari con anni di anticipo, aiutando ad attirare centinaia di miliardi di dollari di investimenti stranieri e diventando una potenza produttiva.

La politica industriale cinese si è concentrata sulla creazione di posti di lavoro e sulla crescita in patria, ma ha beneficiato il business internazionale. Dopo che il paese è entrato nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, i piani di Pechino includevano anche lo smantellamento del controllo burocratico dell'attività commerciale.

Naughton fa risalire le prime avvisaglie di un nuovo approccio al periodo intorno alla crisi finanziaria globale del 2008, quando Pechino ha aumentato i finanziamenti per megaprogetti come un jet di linea per competere con quelli fatti da Boeing Co. e Airbus SE e la propria versione fatta in casa del Global Positioning System del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Dopo aver preso il potere nel 2012, il presidente Xi Jinping ha promosso una visione del mondo del dominio industriale e tecnologico come un imperativo politico e di sicurezza. Con una terminologia che suggerisce obiettivi di autosufficienza, la pianificazione cinese ha preso di mira settori globalizzati come la produzione di automobili, mettendo i soldi del governo e la regolamentazione dietro nuovi concetti, come l'elettrificazione.

Più recentemente, la Cina ha mostrato competenza in aree più orientate al futuro, come il calcolo quantistico, sfidando le nazioni occidentali all'avanguardia. La ricerca del signor Naughton trova che una sola fonte di denaro per le priorità del governo, i "fondi di orientamento industriale", potrebbe aver raccolto fino a 1,6 trilioni di dollari in finanziamenti fino alla metà del 2020, soprattutto nei sei anni precedenti.

Per gli studiosi cinesi come Justin Yifu Lin, un professore dell'Università di Pechino che è stato capo economista della Banca Mondiale, la Cina non ha cambiato la sua filosofia o approccio e invece si è sempre concentrata sulle industrie dove aveva un vantaggio competitivo. Prima dei primi anni 2000, questo significava che, effettivamente, "la Cina non era in competizione con gli Stati Uniti", dice il signor Lin.

"Il cambiamento di percezione è perché si sente una minaccia", aggiunge, rivolgendosi direttamente all'America. "In passato avete accolto con favore [lo sviluppo] perché l'aggiornamento industriale ha contribuito alla crescita dinamica della Cina, e ha reso l'economia cinese molto più grande per le vostre industrie. Quindi eravate felici".

L'economista della Columbia University Jeffrey Sachs dice che Pechino sta investendo in se stessa per avanzare tecnologicamente, come hanno fatto gli Stati Uniti, e le preoccupazioni dei politici americani che questo è ingiusto sono "enormemente gonfiate, inaccurate, ingenue e senza principi".

Oggi, il 38% delle multinazionali dicono che le loro operazioni in Cina sono influenzate negativamente dalle politiche industriali di Pechino, secondo un sondaggio tra i membri del Consiglio d'affari USA-Cina pubblicato in agosto, più di tre volte la percentuale di due anni prima.

I pensatori politici di Pechino stanno preparando la loro difesa rispolverando "Entrepreneurial State", un libro del 2013 dell'economista italiana Mariana Mazzucato. Il libro sostiene che l'innovazione guidata dal governo degli Stati Uniti è stata l'agente di cambiamento chiave per l'industria privata americana; per esempio, come il GPS ha contribuito a rendere l'iPhone della Apple un dispositivo veramente intelligente.

"Questo non è comunismo. Questo è esattamente ciò che gli Stati Uniti hanno fatto", ha detto in un'intervista.

I programmi finanziati dal governo cinese impiegheranno anni per dimostrare il loro valore. "Se le politiche industriali che sono state seguite nel decennio più recente contribuiranno o meno alla prodezza tecnologica ed economica della Cina non è ancora chiaro", dice il libro del signor Naughton.

Eppure, Washington è ossessionata dal battere la Cina. Gli Stati Uniti devono decidere se vale la pena mettere i soldi del governo in innovazioni che potrebbero fallire, ha detto Christopher Johnson, un ex analista di intelligence degli Stati Uniti e presidente del gruppo di consulenza sui rischi di Washington China Strategies. "I cinesi hanno deciso che ne vale la pena".