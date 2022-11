21 nov 2022 18:31

LA VITTORIA DI LETIZIA MORATTI IN LOMBARDIA NON SAREBBE UNA MAZZATA SOLO PER LA LEGA MA ANCHE PER FORZA ITALIA, CHE STA PERDENDO VOTI A FAVORE DI CARLO CALENDA - E INFATTI E’ PARTITO L’ATTACCO A “MESTIZIA” DA PARTE DI LICIA RONZULLI: “SONO DELUSA PER LA SUA SCELTA E SORPRESA PER L'INGRATITUDINE. DAL CENTRODESTRA HA AVUTO TUTTO: È STATA PRESIDENTE DELLA RAI, MINISTRO, SINDACO DI MILANO, ASSESSORE ALLA REGIONE LOMBARDIA. ORA RINNEGA IL SUO PASSATO. GLI ELETTORI NON CAPISCONO E PUNISCONO QUESTI CAMBI DI CASACCA”