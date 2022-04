LA VITTORIA DI MACRON È UNA MASCHERA DELLE FRAGILITÀ DELLA FRANCIA - L’EUROPA E GLI STATI UNITI TIRANO UN SOSPIRO DI SOLLIEVO PER LA SCONFITTA DELLA LE PEN, MA RESTA IL DATO DI UN PAESE PROFONDAMENTE DIVISO. LO STESSO “TOYBOY DELL’ELISEO” NON LO HA NASCOSTO: “SIAMO ASSEDIATI DA DUBBI E DIVISIONI”. COSA SUCCEDERÀ ALLE LEGISLATIVE DI GIUGNO? MACRON È IN VANTAGGIO, E TRADIZIONALMENTE I FRANCESI CONFERMANO IL RISULTATO DELLE PRESIDENZIALI. MA LA VITTORIA NON È AFFATTO SICURA…

Articolo del “Financial Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il presidente rieletto affronta le divisioni in vista delle elezioni parlamentari di giugno

Un sospiro di sollievo da parte degli alleati europei e della NATO della Francia è stato tirato dopo che Emmanuel Macron ha ottenuto una convincente vittoria sulla sua sfidante di estrema destra Marine Le Pen nel round finale delle elezioni presidenziali di domenica. Scrive il Financial Times.

Lo status della Francia come perno dell'UE e un forte contributore alla NATO nel suo sostegno all'Ucraina contro la Russia è stato assicurato per altri cinque anni, come si riflette nei plausi per Macron domenica sera da personaggi del calibro di Joe Biden, Olaf Scholz e Ursula von der Leyen, leader di USA, Germania e Commissione europea.

A casa in Francia, tuttavia, una vittoria elettorale che potrebbe sembrare una frana in un altro paese - Macron ha battuto Le Pen con il 58,5% dei voti - nasconde la realtà che l'estrema destra nazionalista, euroscettica e anti-immigrazione è più forte che in qualsiasi momento dalla seconda guerra mondiale. La società francese rimane profondamente divisa.

Lo stesso Macron - il cui primo mandato è stato segnato da proteste antigovernative a volte violente dei gilets jaunes innescate da una tassa sul carburante verde e dall'aumento dei prezzi - ha ammesso quanto segue in un sommesso discorso di vittoria di fronte alla Torre Eiffel.

"Il nostro paese è assediato da dubbi e divisioni", ha detto dopo aver camminato sul palco sulle note dell'Inno alla gioia di Beethoven, l'inno dell'UE.

Macron ha detto di voler rispondere alle richieste degli elettori di Le Pen e alle preoccupazioni di coloro che si sono astenuti o hanno votato al primo turno per il candidato di estrema sinistra, Jean-Luc Mélenchon.

"Il voto di oggi ci impone di considerare tutte le difficoltà della vita delle persone e di rispondere efficacemente ad esse e alla rabbia espressa".

Da parte sua, Le Pen ha ammesso la sconfitta nel voto di domenica, ma è rimasta aspramente critica nei confronti di Macron. Ha promesso di continuare a combattere con il suo partito Rassemblement National per le elezioni di giugno all'Assemblea Nazionale - che Macron ha bisogno di controllare se vuole governare efficacemente per i prossimi cinque anni.

Ha persino descritto il suo punteggio, il più alto nei suoi tre tentativi di presidenza dal 2012, come "una vittoria sbalorditiva" che è stata la prova di un desiderio di cambiamento e di una "grande sfida" dei francesi verso i leader nazionali ed europei.

Con un'astensione stimata al 28% degli elettori registrati - la più alta per un secondo turno delle elezioni presidenziali in più di 50 anni - gli analisti dicono che i francesi rimangono disillusi dalla politica e diffidenti nei confronti dei loro leader.

I due candidati dei socialisti e dei repubblicani, i movimenti politici che hanno fornito la maggior parte dei presidenti francesi nel dopoguerra, sono andati così male nel primo turno delle votazioni di due settimane fa che non sono riusciti nemmeno a raggiungere la soglia del 5% oltre la quale lo stato paga quasi la metà dei costi della campagna elettorale di un concorrente.

Invece, l'elezione ha mostrato la rilevanza delle affermazioni sia di Macron che di Le Pen che il vecchio confronto tra destra e sinistra non esiste più, sostituito ora da uno scontro civile tra nazionalisti e populisti da una parte e globalisti e liberali dall'altra.

"È una situazione per il momento che testimonia la fragilità della società francese", ha detto domenica sera Dominique Reynié, politologo a Sciences Po. Ha notato che mentre Macron ha vinto complessivamente, Le Pen è in vantaggio in alcune parti del paese, così come tra i giovani e la classe operaia. "Ogni volta diventa più grande", ha detto.

Il palcoscenico è ora pronto per un'intensa serie di negoziati e di dichiarazioni in vista delle elezioni legislative da parte delle tre correnti politiche che sono emerse più forti dal voto presidenziale: il gruppo descritto da Macron come il suo "centro estremo", insieme con l'estrema destra di Le Pen e l'estrema sinistra di Mélenchon, che è arrivato terzo al primo turno e ha quasi battuto Le Pen per qualificarsi al ballottaggio contro Macron.

"La più grande sfida di Macron sarà quella di creare un senso di coesione in un paese estremamente frammentato", ha detto Tara Varma dello European Council on Foreign Relations. "Le Pen farà del suo meglio per capitalizzare il suo risultato per le elezioni parlamentari di giugno".

Non è l'unica. Macron è in vantaggio perché il suo successo nei sondaggi permetterà al suo partito La République en Marche di attirare potenziali candidati all'Assemblea Nazionale dalle file sconfitte del centro-destra, del centro-sinistra e dei verdi in una sorta di grande alleanza per vincere a giugno.

La vittoria, tuttavia, non è assicurata. Le Pen potrebbe essere in grado di portare nel suo campo alcuni di coloro che hanno votato per Eric Zemmour, un altro candidato di estrema destra ossessionato dall'immigrazione che ha il sostegno dei bianchi più ricchi. Tuttavia, l'aspra rivalità tra i due potrebbe rendere difficile concludere un'alleanza.

Zemmour ha fatto appello all'unità domenica, dicendo che la vittoria non può essere raggiunta senza "un'alleanza di tutti i gruppi di destra: tra i lavoratori e la borghesia patriottica, tra vecchi e giovani, tra gli angoli remoti della Francia e le grandi città, tra tutti coloro che vogliono vivere in una Francia che sia francese".

I leader della sinistra fratturata stanno anche cercando alleanze nella speranza di conquistare seggi all'Assemblea Nazionale. Mélenchon ha persino dichiarato l'ambizione di diventare primo ministro, un posto da cui potrebbe fermare Macron che fa passare leggi che la sinistra disapprova, mentre il leader comunista Fabien Roussel vuole una sinistra unita per dominare l'assemblea per affrontare la "grave minaccia che pesa sulla nostra democrazia".

Almeno fino alle elezioni legislative tra due mesi, Macron potrebbe avere tanti mal di testa nel cercare di riconciliare i francesi tra loro quanti ne ha avuti nel cercare di negoziare un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina.

Come ha detto a un intervistatore televisivo dopo il suo discorso di vittoria di domenica: "Il compito è quello di riunire".

