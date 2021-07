GRAND’ITALIA – CAZZULLO: “NON SI DIVENTA MAI CAMPIONI PER CASO. NON SENZA UNA BASE TECNICA E UNA FORZA MORALE. IL CALCIO NON È METAFORA DELLA VITA E DELLA POLITICA; MA LA NAZIONALE FINISCE SEMPRE PER ASSOMIGLIARE ALLA NAZIONE CHE RAPPRESENTA - IN QUESTO MESE, LA NAZIONALE DI MANCINI CI HA RICORDATO CHE ESSERE ITALIANI NON È POI COSÌ MALE. ANZI, QUALCHE VOLTA POSSIAMO PURE SENTIRCI ORGOGLIOSI DI ESSERLO - BELLO VEDERE BERRETTINI ANDARE A SALUTARE IN TRIBUNA MATTARELLA; E SAREBBE BELLISSIMO SE IL PRIMO ITALIANO FINALISTA A WIMBLEDON RIPORTASSE LA RESIDENZA FISCALE DA MONTECARLO IN PATRIA”