16 ott 2024 18:57

LA VITTORIA PER ZELENSKY: "DELOCALIZZARE" LA GUERRA IN RUSSIA - TRA I PUNTI DIRIMENTI DEL "PIANO PER LA VITTORIA" DEL PRESIDENTE UCRAINO, C'È QUELLO DI "RIPORTARE LA GUERRA SUL TERRITORIO DELLA FEDERAZIONE RUSSA" - CHIEDE L'AMMISSIONE DELL'UCRAINA ALLA NATO, UN PACCHETTO DI "DETERRENZA STRATEGICA" E SOLDI: L'OCCIDENTE DOVREBBE FINANZIARE LA PRODUZIONI DI ARMI E L'ADDESTRAMENTO IN CAMBIO DI UN ACCORDO PER L'ESTRAZIONE DI URANIO, TITANIO E LITIO - LA DICHIARAZIONE AZZARDATA: "I RUSSI DEVONO SENTIRLO: IL LORO ZAR HA PERSO" (LO POSSONO ANCHE SENTIRE, MA NON È VERO)