Un accordo con l'Unione Europea, per stabilire come le informazioni digitali possono essere trasferite fra le due sponde dell'Atlantico. È uno degli obiettivi che Biden vuole centrare durante la sua visita a Bruxelles della prossima settimana, secondo il sito Politico.

Insieme ai colloqui sui commerci, la possibile ripresa dei viaggi tra Europa e Usa, la strategia comune contro il Covid, e il rilancio della cooperazione nella difesa attraverso la Nato, questo è uno dei pilastri su cui Biden vuole ricostruire l'alleanza con il Vecchio Continente, allo scopo di fronteggiare uniti la sfida lanciata contro le democrazie da Cina e Russia.

Per difendersi da Pechino, il presidente Usa ha anche firmato un ordine esecutivo che dal 2 agosto vieta agli americani di investire in 28 aziende cinesi quotate, legate alla difesa o impegnate nella vendita di tecnologie di sorveglianza, sia dentro che fuori la Cina, usate per reprimere il dissenso o le minoranze. Biden rafforza così la lista emessa in novembre da Donald Trump.

Quanto all'accordo con l'Ue, la trasmissione dei dati è un nodo centrale, per l'importanza sul piano economico e della sicurezza. L'Europa ritiene che le multinazionali digitali Usa non siano corrette, e non proteggano la privacy dei cittadini.

Le rivelazioni dell'ex agente Nsa Snowden riguardo lo spionaggio ai danni degli alleati hanno minato la fiducia, così come le notizie più recenti sull'aiuto che l'intelligence danese avrebbe dato a Washington per ascoltare le comunicazioni dei leader del Vecchio Continente.

Due accordi erano già stati raggiunti per risolvere la questione, cioè il Privacy Shield focalizzato sulla protezione dei dati europei in transito verso gli Usa, e le Standard Contractual Clauses.

Nel luglio scorso, però, la Corte di Giustizia Ue aveva cancellato il primo e limitato il secondo. Così la questione è rimasta nel limbo, per la disperazione pubblica delle grandi aziende, e privata dei servizi di intelligence.

Biden ritiene che sia necessario sciogliere questo nodo, anche alla luce dei recenti attacchi che gli hacker russi e cinesi hanno lanciato contro tutti, da SolarWinds all'oleodotto Colonial, passando per il produttore di carni JBS e la metropolitana di New York.

Usa e Ue hanno bisogno di superare lo stallo, per ragioni economiche e di sicurezza. Perciò le due responsabili dei dossier commerciali, Gina Raimondo e Katherine Tai, accompagneranno il capo della Casa Bianca a Bruxelles, allo scopo di definire l'accordo con Von der Leyen.

È uno dei pilastri su cui Biden intende ricostruire l'alleanza con l'Europa, durante il viaggio che la settimana prossima lo porterà in Gran Bretagna per il G7 e l'incontro con la Regina, a Bruxelles per Nato e Ue, e a Ginevra per il vertice con Putin.