VLAD, NON FARE CAZZATE ATOMICHE! – ALLA TRASMISSIONE “60 MINUTES”, JOE BIDEN HA FATTO SAPERE CHE DIREBBE A VLADIMIR PUTIN “NON FARLO, NON FARLO” SE IL PRESIDENTE RUSSO DECIDESSE DI RICORRERE ALLE ARMI NUCLEARI, MESSO ALLE STRETTE DALLA RISCOSSA UCRAINA SUL CAMPO – “QUESTO CAMBIEREBBE IL CORSO DELLA GUERRA COME MAI NESSUNA COSA DAI TEMPI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE” – VIDEO