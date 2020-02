14 feb 2020 18:50

VOCI DAL COLLE - DI UNA CRISI AL BUIO È VIETATO PARLARNE NELLE STANZE QUIRINALIZIE. DI UN VOTO PRIMA DEL REFERENDUM NEANCHE E DOPO SE NE PUÒ DISCUTERE QUANDO GLI ITALIANI AVRANNO DECISO LA RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI MA SUCCESSIVAMENTE ALLA RIDEFINIZIONE DEI COLLEGI ELETTORALI ETC ETC - MATTARELLA PREFERIREBBE SI ANDASSE VERSO UNA RICOMPOSIZIONE DELL’ATTUALE MAGGIORANZA. I TONI FORTI DI RENZI NON SONO PIACIUTI MA NEANCHE QUELLI DI ZINGARETTI E DI ORLANDO CHE ADDIRITTURA PAVENTA IL VOTO. LA DIPLOMAZIA DEL QUIRINALE È AL LAVORO PER SMUSSARE GLI ANGOLI.....