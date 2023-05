VOGLIONO CACCIARE LA RUSSA! - RACCOLTE OLTRE 100MILA FIRME PER CHIEDERE LE DIMISSIONI DEL MAI PALUDATO ‘GNAZIO - LE SOTTOSCRIZIONI, RACCOLTE DA RIFONDAZIONE COMUNISTA (MA ESISTE ANCORA?), SARANNO CONSEGNATE A PALAZZO MADAMA - TRA I PRIMI FIRMATARI I PARTIGIANI ALDO TORTORELLA E GASTONE COTTINO, LA SCRITTRICE EDITH BRUCK E LO STORICO ALESSANDRO BARBERO…

Da “la Stampa”

ignazio la russa.

Oltre centomila firme per chiedere le dimissioni di Ignazio La Russa. Gli scatoloni contenenti 104 mila sottoscrizioni raccolte da Rifondazione comunista saranno consegnati questa mattina a Palazzo Madama.

«Alle 11.30 saremo all'ingresso principale di Palazzo Madama ma non sappiamo ancora se saremo ricevuti dall'ex, speriamo presto, presidente La Russa» che «per ora non ha risposto alla nostra lettera» ha detto il segretario Maurizio Acerbo, spiegando che le firme sono state raccolte in meno di due mesi dopo «le dichiarazioni diffamatorie verso i partigiani e offensive nei confronti di tutte le vittime del nazifascismo, a seguito della sua ricostruzione dell'azione partigiana di via Rasella e dell'eccidio delle Fosse Ardeatine».

Tra i primi firmatari tante personalità della cultura, dello spettacolo, del giornalismo e dell'associazionismo, tra i quali i partigiani Aldo Tortorella e Gastone Cottino, la scrittrice Edith Bruck e lo storico Alessandro Barbero.

