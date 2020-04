VOGLIONO ZITTIRE TRUMP (E FANNO BENE)! DOPO LE ULTIME USCITE SULLE INIEZIONI DI DISINFETTANTE ALLA CASA BIANCA STANNO CERCANDO IN TUTTI I MODI DI CONVINCERE IL PRESIDENTE A METTERE FINE AL SUO BRIEFING GIORNALIERO CON I MEDIA. DI SICURO, PER ORA, SARANNO ACCORCIATE – COME FARÀ IL TYCOON, CHE VOLEVA USARE LA SOVRAESPOSIZIONE DEL VIRUS PER FARE CAMPAGNA ELETTORALE? BIDEN È CONVINTO CHE ALLA FINE IL SUO AVVERSARIO CHIEDERÀ IL RINVIO DELLE ELEZIONI…

1 – CORONAVIRUS, BIDEN: TRUMP CERCHERÀ DI RINVIARE LE ELEZIONI USA

(askanews) – Il presidente statunitense Donald Trump “cercherà di rinviare le elezioni in qualche modo, con qualche ragione per cui non possono essere tenute. È l’unico modo, secondo lui, per poter vincere”. A dirlo è stato l’ex vicepresidente Joe Biden, di fatto il candidato democratico alle prossime presidenziali di novembre, durante un evento online per la sua campagna elettorale.Biden ha più volte respinto l’ipotesi di rinviare le elezioni generali, a causa del coronavirus. I democratici vogliono ampliare le votazioni per posta per permettere il rispetto del distanziamento interpersonale con un minore afflusso ai seggi; i repubblicani, però, sono contrari.

2 – TRUMP ACCORCIA LE CONFERENZE STAMPA

Articolo di “The Guardian” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Dopo le incredibili dichiarazioni sulla possibilità di assumere o iniettare disinfettanti domestici per contrastare il coronavirus, pare che Trump inizierà a diradare e accorciare le conferenze stampa fiume con cui teneva banco quotidianamente, spesso attaccando i giornalisti. Se lo farà, le osservazioni di Trump sul disinfettante saranno state la goccia che ha fatto traboccare il vaso di Pandora – osserva The Guardian.

Per settimane le sue dichiarazioni hanno dominato i titoli dei giornali americani mentre la nazione lotta per far fronte a una pandemia che è costata 50.000 vite americane. Hanno fornito una tela per la rabbia di Trump, una piattaforma da cui può attaccare i suoi nemici e - solo occasionalmente - un luogo dove un presidente americano deve cercare di rassicurare un pubblico spaventato e assediato che ha l'ordine di tenere a bada il virus.

Ma le osservazioni di Trump sul disinfettante hanno cambiato tutto questo. Lo scandalo è esploso appena un giorno dopo un lungo articolo del New York Times che descriveva in dettaglio come Trump sta affrontando le pressioni e l'isolamento causati dalla pandemia di coronavirus. L’articolo ritraeva un presidente degli Stati Uniti che è rimasto tagliato fuori da molti dei suoi ex amici e colleghi mentre vive e lavora alla Casa Bianca, incapace di partire e di viaggiare e di tenere i comizi elettorali che tanto desidera. Ritraeva un presidente che si abbuffa di telegiornali per molte ore ogni mattina e spesso a tarda notte, facendo il punto sulle macerie di un'economia un tempo in piena espansione e che aveva pianificato essere l'asse portante della sua strategia di rielezione.

