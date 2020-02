13 feb 2020 20:28

VOLANO STRACCI TRA I GRILLINI ROMANI SULLA MANIFESTAZIONE CONTRO I VITALIZI. LA TAVERNA PRETENDE DI CHIUDERE IL PALCO E FARE LA STAR E CRIMI CHE SI FA GIRARE LE BALLE – MENTRE FIORAMONTI, NASCOSTO IN UN BAR DIETRO FONTANA DI TREVI, DUE GIORNI FA INCONTRAVA IL GRILLINO PAOLO LATTANZIO. STA PREPARANDO IL PARTITO DI CONTE PER UN EVENTUALE SOSTEGNO CON FORZA ITALIA LADDOVE RENZI DECIDESSE DI FAR SALTARE IL BANCO? AH, SAPERLO..