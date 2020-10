VOLANO GLI STRACCI TRA LAMORGESE E SALVINI SUI FATTI DI NIZZA: "I DECRETI SICUREZZA HANNO CREATO INSICUREZZA", ATTACCA LA RESPONSABILE DEL VIMINALE. IL LEADER LEGHISTA RIBATTE: "COLPA MIA? E’ SENZA VERGOGNA. SI DIMETTA" – LAMORGESE: “QUESTO È UN ATTACCO ALL'EUROPA, NON C'È NESSUNA RESPONSABILITÀ DA PARTE NOSTRA…” - LA LEGA: "LA MINISTRA VENGA A RIFERIRE IN PARLAMENTO"

Botta e risposta a suon di accuse fra Luciana Lamorgese e Matteo Salvini sui fatti di Nizza. Il leader leghista torna a chiedere le dimissioni della responsabile del Viminale, la quale attacca i decreti sicurezza salviniani: "Hanno creato insicurezza". Immediata la controreplica del segretario del Carroccio: "Colpa mia? Lamorgese è senza vergogna, si dimetta". Con la Lega che invita la ministra a "riferire in Parlamento".

Dopo le critiche già rivolta ieri alla ministra dell'Interno, Salvini torna a chiedere su Twitter le dimissioni della ministra Luciana Lamorgese, ravvisando la responsabilità morale del Viminale e di Palazzo Chigi.

"Questo è un attacco all'Europa, non c'è nessuna responsabilità da parte nostra", risponde la ministra. "Ho sentito parlare dei decreti sicurezza, che noi avremmo modificato. Ma voglio anche dire che i decreti sicurezza hanno creato insicurezza perché 20mila persone sono dovute uscire da un giorno all'altro dall'accoglienza, e noi abbiamo cercato di tenere presente l'esigenza di sicurezza del Paese, non disperdendo tutti nel territorio nazionale".

La ministra poi aggiunge: "È il momento di fermare le polemiche. Il tunisino che ha assassinato tre persone a Nizza non era stato segnalato né dalle autorità tunisine né risultava segnalato dall'intelligence". E ricorda: "In passato devo dire che casi analoghi purtroppo si sono verificati e allora mi chiedo come mai le forze di opposizione, che oggi si sono scusate con la Francia, a cui io manifesto tutta la mia solidarietà, come mai non hanno ritenuto di scusarsi in altri casi gravi che si sono verificati. E parlo degli attentati alla metropolitana di Londra, London Bridge nel 2017 e l'attentato alla Rambla del 17 agosto 2017".

Salvini allora contrattacca ancora su Twitter: "Senza parole! Con i porti aperti sbarca a lampedusa un terrorista islamico, identificato a bari ma lasciato libero di fuggire a nizza a sgozzare e decapitare e secondo il ministro dell'interno è colpa mia! siete senza vergogna. #Colpadisalvini ?!? #lamorgesedimettiti".

A dare man forte al leader della Lega anche la presidente di FdI Giorgia Meloni: "Il ministro Lamorgese ha detto che il terrorista di nizza è entrato da Lampedusa perchè è la porta d'Europa. Il problema è che quella porta andrebbe chiusa e sorvegliata, non spalancata come fa la sinistra al governo".

Dalla parte della ministra si schiera, invece, la deputata del Pd Laura Boldrini, che cita un post di Salvini: "Quando tutta Europa si stringe alla Francia colpita dal terrorismo islamista, lui coglie l'occasione per avviare la campagna di sciacallaggio politico interno. Il fondo si può sempre toccare. Lo insegna Salvini con questo post".

Solidarietà alla ministra anche da parte di altri esponenti dem, dal deputato Carmelo Miceli al senatore Dario Parrini.

