VOLANO GLI STRACCI NELL’AMMUCCHIATA DI LETTA – SU-DARIO FRANCESCHINI FA L’ARBITRO TRA CALENDA E FRATOIANNI: “FERMATEVI! PER EVITARE CHE L’ITALIA FINISCA IN MANO A UNA DESTRA SOVRANISTA E INCAPACE OCCORRE RISPETTARCI A VICENDA E ACCETTARE LE NOSTRE DIVERSITÀ”- CALENDA IN NOME DELL’AGENDA DRAGHI SPARA VS SINISTRATI - “DARIO, IL TERZISMO ALLA VOLEMOSE BENE CON NOI NON FUNZIONA. DECIDETE” – E DI MAIO PIGOLA: "CALENDA STA DISGREGANDO LA COALIZIONE"