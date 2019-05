4 mag 2019 09:04

VOLETE ANDARE A CENA CON PINA PICIERNO? SGANCIATE 500 EURO! - NO, NON E’ UN INCONTRO GALANTE: SERVE A FINANZIARE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE EUROPEE - LA PIDDINA, CANDIDATA NELLA CIRCOSCRIZIONE MERIDIONALE, HA PENSATO BENE DI RACCOGLIERE SOLDI CON IL CROWFUNDING - UN APPLAUSO AGLI EROICI MASOCHISTI CHE PER PRENDERE UN CAFFE’ CON LEI PAGHERANNO 100 EURO…