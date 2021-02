Ecco come verrà formulato domani il quesito sulla piattaforma Rousseau. Messa così, chi potrebbe non essere d’accordo? ? Vincono Di Maio e Grillo, perde il contismo ostile a Draghi. pic.twitter.com/7M1CKHTAnh — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) February 10, 2021

Il mistero dei due punti. — claudiovelardi (@claudiovelardi) February 10, 2021 Vuoi tu una fidanzata che preveda: di amarti e di portare avanti tutte le tue passioni calcistiche e le tue idiosincrasie verso i supersabati all’Ikea, contro i quali ti batti da sempre? — Giuseppe Civati (@civati) February 10, 2021 I due punti andavano, semmai, dopo preveda — giuseppe de filippi (@giudefilippi) February 10, 2021 Il M5s si prepara così al quesito sul governo Draghi, rivendicando una vecchia e coerente battaglia politica: prima l’italiano pic.twitter.com/zysyAHoEAS — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) February 10, 2021 Il quesito su Rousseau. Si vota domani dalle 10 alle 18 pic.twitter.com/mesfuNoYfM — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) February 10, 2021

Da www.huffingtonpost.it

IL TESTO DEL QUESITO SU ROUSSEAU PER IL VOTO SUL GOVERNO DRAGHI

“Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?”. Questo il testo del quesito che domani verrà votato dagli iscritti M5s sulla piattaforma Rousseau.

GRILLO CRIMI DRAGHI

C’è tutto: il come, il dove e il quando. C’è anche qualcosa di molto di più in quel quesito secco - sì o no, senza previsioni di astensione - per votare domani su Rousseau sul governo Draghi.

draghi rousseau

C’è, infatti, la soluzione del rebus sulla formula del governo (definito “tecnico-politico”) e anche una neanche troppo velata indicazione implicita di voto, laddove si descrive il governo che potrebbe essere vicino alla nascita non solo dotato “di un super-Ministero della Transizione Ecologica”, chiesto ieri da Beppe Grillo, ma anche con il compito di difendere “i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi”.

mario draghi al quirinale 2 mario draghi al quirinale mario draghi al quirinale 1