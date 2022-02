VOLETE SAPERE DOVE AVETE VISTO STEVEN HUTCHINSON, UNO DEGLI ATTIVISTI M5s CHE STA CERCANDO DI TUMULARE CONTE? ANCHE LUI, COME ROCCO CASALINO, HA UN PASSATO IN TV ED È STATO UNO DEI PROTAGONISTI DEL REALITY “MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA” – IL MITOLOGICO STEVEN E' UNA DELLE PERSONE CHE HA DEPOSITATO IL RICORSO CONTRO "GIUSEPPI" AL TRIBUNALE DI NAPOLI - LO STRANO DESTINO DI PEPPINIELLO APPULO: CREATO DA UN CONCORRENTE DI UN REALITY (CASALINO) VIENE AFFOSSATO DA UN ALTRO PARTECIPANTE…

Da www.liberoquotidiano.it

steven hutchinson a matrimonio a prima vista 4

La partecipazione a programmi televisivi sembra essere un filo rosso che unisce tutti gli uomini più "vicini" a Giuseppe Conte. La provenienza dal mondo della tv non riguarda solo Rocco Casalino, che partecipò alla prima edizione del Grande Fratello, ma anche Steven Hutchinson, uno degli attivisti che sta cercando di affossare (con successo) il leader del Movimento.

Hutchinson è infatti una delle persone che ha depositato il ricorso contro l'avvocato al tribunale di Napoli, ottenendo anche un primo riscontro positivo. Insomma, è sua la "manina" dietro la detronizzazione del presunto avvocato del popolo.

GIUSEPPE CONTE

Il Tribunale di Napoli, infatti, ha sospeso la modifica allo statuto e l'elezione di Conte leader, rendendo nulli di fatto due provvedimenti dello scorso agosto. La decisione è arrivata a seguito di un ricorso presentato da un centinaio di attivisti guidati, tra gli altri, da Hutchinson. Cosa c'entra lui con la tv? Come ricorda il Tempo, si tratta del protagonista del programma tv Matrimonio a prima vista Italia: "Da un reality show veniva Rocco Casalino, l'uomo che ha creato Giuseppe Conte. E da un reality viene Steven Hutchinson, l'attivista grillino che può distruggere l'avvocato del popolo assurto a capo del Movimento 5 Stelle".

steven hutchinson a matrimonio a prima vista 3

Nella trasmissione da cui arriva Hutchinson, i concorrenti sposano "al buio" un perfetto sconosciuto e dopo sei mesi devono decidere se continuare la relazione oppure no. Steven, oggi capotreno di Trenitalia, vi ha partecipato ormai due anni fa sposando una donna di nome Sara. Alla fine, però, avrebbe chiesto il divorzio. All'epoca lui raccontò: "E’ stata un’esperienza molto forte, emozionante e le cause della rottura sono da attribuire a entrambi, soprattutto per i problemi derivati dal trasferimento di lei a Napoli, una cosa non facile da superare".

steven hutchinson a matrimonio a prima vista 5

steven hutchinson a matrimonio a prima vista 2 diretta facebook di fine anno di giuseppe conte 3 giuseppe conte giuseppe conte matteo salvini meme steven hutchinson