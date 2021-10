“GIORGIA MELONI FINO A POCHI MESI FA VENIVA DESCRITTA COME LA FACCIA BUONA DEL SOVRANISMO, ORA VISTI I SONDAGGI È DIVENTATA UNA MUSSOLINI IN GONNELLA” - CROSETTO SPIEGA LA DECISIONE DI LASCIARE LO STUDIO DI “PIAZZAPULITA”: “HO ASCOLTATO PER MEZZ'ORA IL MONOLOGO DI FORMIGLI E DEL DIRETTORE DI FANPAGE. A QUEL PUNTO È STATA DATA LA PAROLA A LILLI GRUBER CHE INDOSSAVA LE VESTI DI ARBITRO DEL BENE E DEL MALE, PER ARRIVARE POI ALLE CONCLUSIONI DI PRODI. NEL MIRINO C'ERA UN UNICO OBIETTIVO: GIORGIA MELONI..."