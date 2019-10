VOLEVO FARE LO SHOWMAN E MI È TOCCATO IL PARLAMENTO - SIMONE BALDELLI DI FORZA ITALIA PUBBLICA UN DISCO DI MUSICA LATINA. ''CON APICELLA HO GIÀ CANTATO UN BOLERO MESSICANO. BERLUSCONI MI HA DETTO CHE SE AVESSI FATTO L'UOMO DI SPETTACOLO…'' - DOPO LE IMITAZIONI DI BOLDRINI, CONTE, FICO, CICCHITTO, ORA FINISCE SU SPOTIFY – IL VIDEOCLIP UFFICIALE

Marco Castoro per www.leggo.it

Tu sai perché, nella versione spagnola Ahora lo sé, è il singolo di esordio di Simone Baldelli. Un omonimo di Simone Baldelli di Forza Italia? No, si tratta proprio di lui. Perché oltre a essere parlamentare dal 2006, vicepresidente della Camera, vignettista dell'Opinione, è anche un cantautore che si esibisce nei teatri, in concerti di beneficenza per le popolazioni colpite dal terremoto, nonché un bravo imitatore dei suoi colleghi politici (Cicchitto, Tremonti, Bondi, Fico, la Boldrini). Il disco esce oggi in rotazione radiofonica, nei digital store, su Youtube.

Come nasce questa passione?

«Ho sempre cantato fin da ragazzino. Amo i ritmi classici della vecchia musica latina, le melodie del bolero messicano e della bossanova che ora propongo con un arrangiamento in chiave pop italiana. Il brano Tu sai perché è stato scritto con Stefano Paviani e Filadelfo Castro e il video è diretto da Andrea Basile».

Un genere che piace...

«Incontra molto la sensibilità del pubblico femminile perché ha una forte carica emozionale. Il Bolero cui mi riferisco non è quello di Ravel ma il genere romantico di Bésame mucho. La musica latina si sposa con l'italianità».

Che cosa prova quando scrive una canzone?

«È come un parto, hai dato vita a una cosa che prima non c'era. Una specie di magia della creazione».

Canterà con Apicella e Berlusconi?

«Con Apicella ho già cantato un bolero messicano. Berlusconi mi ha detto che se avessi fatto l'uomo di spettacolo sarei più famoso e ricco, anche se poi ha aggiunto che è ben contento che abbia scelto la politica. Mi ha definito un cavallo di razza».

Chi è il politico più facile da imitare?

«Nessuno è facile. Divertente è il premier Conte. Per la sua duttilità. Perché può dire tutto e poi l'esatto contrario, con quella voce leggermente roca e il look impeccabile».

La vedremo con Crozza?

«Sono stato ospite della Gialappa's a Mai dire Talk. Crozza è un fuoriclasse. Fa più politica lui in un'ora di tv che alcuni partiti in un mese. Con la satira può smontare e rimontare in pochi minuti qualsiasi personaggio».

