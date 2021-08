PER UNA VOLTA A “IN ONDA” GLI ASCOLTI NON SONO BASSETTI – IL RESOCONTO ACCORATO DELLE PERIPEZIE DEL VIROLOGO FA IMPENNARE GLI ASCOLTI DI “IN ONDA” E CONSEGNA LA VITTORIA AL PROGRAMMA DI CONCITA DE GREGORIO E DAVID PARENZO, CHE PER TUTTA L’ESTATE SONO ANDATI ALL’INSEGUIMENTO DI VERONICA GENTILI: LA TRASMISSIONE DI LA7 HA CONQUISTATO IL 6.2% DI SHARE CONTRO IL 5% DI “STASERA ITALIA NEWS” E IL 5% DI “TG2 POST”…

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 30 agosto 2021 vedono, finalmente, In Onda condotto su La7 da Concita De Gregorio e David Parenzo superare nettamente negli ascolti Veronica Gentili con il suo Stasera Italia su Rete4.

Ospite di De Gregorio e Parenzo, fra gli altri, il virologo Matteo Bassetti con il resoconto accorato delle peripezie di cui è vittima in questi giorni, con il suo numero di cellulare diffuso nelle chat telegram dei "no vax" e "no green pass" in tutta Italia e l'inseguimento con minacce fin sotto casa. Tanto da spingerlo a chiedere la tutela dello Stato.

Le ambasce di Bassetti hanno fatto impennare gli ascolti di In Onda, che ha ottenuto 1.274.000 spettatori con il 6.2% di share (quando di solito si attesta sul 4%), permettendogli di superare TG2 Post su Rai2 e i suoi 1.038.000 spettatori con il 5% e soprattutto, una volta tanto, Stasera Italia News su Rete4 che ha segnato 990.000 individui all’ascolto (5%) nella prima parte e 1.011.000 (4.9%), nella seconda.

