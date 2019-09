7 set 2019 20:20

PER UNA VOLTA PRODI HA RAGIONE! – AL FORUM AMBROSETTI A CERNOBBIO, LA MORTADELLA DAL VOLTO UMANO FA INCETTA DI GIORNALI MA QUANDO SI TROVA DAVANTI A ''IL GIORNALE'' PASSA OLTRE. PERBACCO, PROFESSORE, PERCHÉ NON PRENDE ANCHE IL NOSTRO? “PERCHÉ SO GIÀ COSA C'È SCRITTO, CHE SONO UNO STRONZO!”