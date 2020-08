22 ago 2020 10:23

UNA VOLTA IL RAZZISMO SI FERMAVA DAVANTI ALLA GNOCCA. ORA NEANCHE QUESTO - PIOGGIA DI INSULTI SOCIAL PER MONICA PATINO GOMEZ, AVVOCATESSA 43ENNE CON ORIGINI COLOMBIANE CHE VIVE A FIRENZE DA 15 ANNI, DOPO L'ANNUNCIO DELLA SUA CANDIDATURA AL CONSIGLIO REGIONALE PER IL PD: “VATTENE A CASA TUA CON QUALCHE CLANDESTINO”, “TORNA IN COLOMBIA”...