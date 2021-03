9 mar 2021 08:25

A VOLTE RITORNANO - ANNULLATA LA CONDANNA PER CORRUZIONE, L'EX PRESIDENTE LULA DA SILVA PUÒ DI NUOVO TORNARE A FARE POLITICA E POTREBBE ORA RICANDIDARSI PER GUIDARE IL BRASILE NEL 2022 - UN SONDAGGIO LO POSIZIONA COME L'UNICO IN GRADO DI BATTERE IN UN EVENTUALE SECONDO TURNO L'ATTUALE PRESIDENTE JAIR BOLSONARO, CHE HA GIÀ ESPRESSO LA SUA VOLONTÀ DI CORRERE PER UN ALTRO MANDATO...