I VOSTRI DRONI? NO PASDARAN! - L'IRAN ABBATTE UN VELIVOLO AMERICANO SOPRA LO STRETTO DI HORMUZ, LO SNODO CHIAVE DEL PETROLIO MONDIALE DOVE SONO STATE ATTACCATE LE PETROLIERE LA SETTIMANA SCORSA - PER TEHERAN, ERA SUL SUO TERRITORIO: ''NON INTENDIAMO FARE LA GUERRA, MA SIAMO PRONTI A FARLA''. GLI USA DICONO CHE SI TRATTAVA DI SPAZIO AEREO INTERNAZIONALE, MA IN QUEL PUNTO BASTANO DUE METRI PER VARCARE I CONFINI. UNO SCHERZETTO DA 180 MILIONI DI DOLLARI…