IL VOTO AI 16ENNI? MAY! - FATE SENTIRE A LETTA, CONTE E SALVINI COSA DICE LARISSA IAPICHINO, LA 17ENNE FIGLIA DI FIONA MAY: “È INUTILE. PERSONALMENTE NON MI SENTO IN GRADO DI VOTARE. NON MI SENTO ABBASTANZA INFORMATA E FORMATA SU VARIE TEMATICHE, NON È UNA BUONA IDEA” - “ANCHE I MIEI AMICI LA PENSANO COME ME”

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

larissa iapichino

“Il voto ai 16enni? Personalmente non mi sento in grado di votare, anche se ho 17 anni. Non mi sento abbastanza informata e formata su varie tematiche, quindi secondo me non è una buona idea. Preferirei aspettare, parlo per me ma credo che il voto sia a questa età sia inutile. Anche i miei amici, le persone che frequento, la pensano come me”. Così Larissa Iapichino, figlia 17enne di Fiona May e campionessa di atletica, che oggi è stata raggiunta da Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

