3 mar 2020 13:25

VOTO PER PROCURA - BAGARRE AL CSM: IERI SEMBRAVA FATTA PER PRESTIPINO COME NUOVO PROCURATORE CAPO DI ROMA, IN SERATA CAMBIA LO SCENARIO. DOMANI IL PLENUM: SE IL BALLOTTAGGIO SARÀ PRESTIPINO-CREAZZO, PARE CHE I TRE DI MAGISTRATURA INDIPENDENTE SPOSTERANNO I VOTI SUL MAGISTRATO CHE ORA GUIDA FIRENZE. POTREBBE FINIRE SEMPRE A FAVORE DI PRESTIPINO PER 11 A 10 PERCHÉ LO VOTEREBBERO ANCHE I DUE ASTENUTI AL PRIMO TURNO DI M5S. MA L'INCERTEZZA SULLA POSIZIONE DI LEGHISTI E FORZISTI LASCIA APERTI TUTTI GLI SCENARI