27 giu 2024 11:09

VOVAN E LEXUS COLPISCONO ANCORA! - IL DUO COMICO RUSSO, DOPO AVER FREGATO GIORGIA MELONI SPACCIANDOSI PER UN POLITICO AFRICANO, RIESCONO A BEFFARE DAVID CAMERON PRESENTANDOSI COME L’EX PRESIDENTE UCRAINO POROSHENKO - I DUE COMICI HANNO FATTO PARLARE L’EX PREMIER BRITANNICO DI COME CONVINSE TRUMP A NON BLOCCARE L’ASSISTENZA ALL’UCRAINA IN FUTURO: “HO CENATO CON LUI (TRUMP) E IL MIO OBIETTIVO ERA CONVINCERLO A NON BLOCCARE I SOLDI PER L’UCRAINA” - LONDRA STAREBBE ANCHE FACENDO PRESSING SULLA FRANCIA CHE VUOLE INVIARE TRUPPE IN UCRAINA… - VIDEO!