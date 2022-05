COSA FARÀ PUTIN? RISPONDE CHI LO CONOSCE BENE - SECONDO GLEB PAVLOVSKIJ, EX CONSIGLIERE DEL CREMLINO E STRATEGA POLITICO DI PUTIN DURANTE I SUOI PRIMI DUE MANDATI DA PRESIDENTE, “SBAGLIA L'OCCIDENTE CHE SPERA NELL'EFFETTO DETERRENTE DELLE SANZIONI. QUANDO PUTIN AFFERMA DI VOLER TRITARE ZELENSKY DICE IL VERO” - PER SERGHEY MARKOV, DAL 2011 AL 2018 CONSIGLIERE DEL CREMLINO PER LA POLITICA ESTERA, “SUL BOTTINO TERRITORIALE CI SARÀ TRATTATIVA. MA SUL CAMBIO DI REGIME A KIEV PUTIN NON TRANSIGE. VUOLE UNA NUOVA NARRAZIONE IN UCRAINA”