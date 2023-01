WASHINGTON CHIAMA GIORGIA: IN ITALIA SERVE UNA DESTRA ALLINEATA A QUELLA DEGLI STATI UNITI, CAPACE DI EMARGINARE LA LEGA FILORUSSA DI SALVINI - E INFATTI IL SIMBOLO CHE LA MELONI PRESENTERÀ ALLE PROSSIME EUROPEE DEL 2024 CONTERRÀ LA PAROLA "CONSERVATORI" - IL RAPPORTO CON LA DESTRA FILOTRUMPIANA, IL DIALOGO CON I THINK TANK DI WASHINGTON, L’INTERESSE AL PROGETTO DELL’AREA CHE VA DA OPUS DEI A COMUNIONE & LIBERAZIONE, DA CONFINDUSTRIA A COLDIRETTI

Estratto dell’articolo di Tommaso Ciriaco per “la Repubblica”

Una cosa è certa: il simbolo che Giorgia Meloni presenterà alle prossime Europee del 2024 conterrà la parola "Conservatori". […] Si tratta di un orientamento che assume fin d'ora un peso politico enorme […] l'ambizione di un'annessione di fatto dei partner di maggioranza. Un avvertimento […] che freni l'eventuale progetto federativo tra Forza Italia e Lega, oppure i probabili flirt centristi tra azzurri e renziani. […]

[…] la fase operativa non partirà subito, ma nella seconda parte del 2023, con l'approssimarsi delle Europee. […] Esistono mondi che ci puntano, in particolare nella destra ultra cattolica. Ruotano attorno a figure come Alfredo Mantovano ed Eugenia Roccella […]. Lambiscono realtà come l'Opus Dei e qualche settore di Comunione e Liberazione (un deputato di FdI, Lorenzo Malagola, viene da CL), personalità vicine alle associazioni pro life e al Family Day di Massimo Gandolfini (Maria Rachele Ruiu era candidata nelle liste di Meloni). Ci credono organizzazioni da sempre non ostili, come Coldiretti, e dirigenti di peso di Confindustria.

E poi c'è il rapporto con la destra conservatrice e filotrumpiana di Washington […] contribuisce il dialogo con i think tank conservatori, ad esempio quelli sondati da Adolfo Urso nella sua missione di settembre negli Stati Uniti. Anche da quei mondi è partito un suggerimento […] serve una destra allineata a quella degli Stati Uniti, capace tra l'altro di emarginare la Lega filorussa di Salvini. […] i vertici meloniani sono convinti che sarà utile a rilanciare il partito quando interverranno due variabili […]: il fisiologico appannamento nel consenso […] e la minaccia centrista rappresentata dal "corteggiamento" che Matteo Renzi sta portando avanti con Berlusconi […]

[…] il Cavaliere […] sta confidando perplessità sulla gestione dell'azione di Meloni a Palazzo Chigi. E lamentando uno scarso coinvolgimento: «Non mi chiama, non ascolta i miei consigli, eppure ne avrebbe bisogno». […] Non […] chiude però al progetto ideale di partito unico […] reclama la paternità dell'idea e subordina l'eventuale via libera al riconoscimento del suo ruolo fondativo, immaginandosi ad esempio Presidente, con Meloni segretaria. «Di certo - ripete a tutti - servirebbe la mia esperienza per guidare questo nuovo soggetto». […]