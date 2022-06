A WASHINGTON NON SONO PIU’ SICURI CHE L’UCRAINA POSSA VINCERE LA GUERRA – SECONDO LA CNN ALCUNI FUNZIONARI DELLA CASA BIANCA STANNO PERDENDO FIDUCIA RISPETTO ALLA POSSIBILITÀ PER L'UCRAINA DI RICONQUISTARE TUTTO IL TERRITORIO PERSO NEI QUATTRO MESI DI GUERRA CON LA RUSSIA, “ANCHE CON LE ARMI PIÙ PESANTI E PIÙ SOFISTICATE CHE STATI UNITI ED ALLEATI SI APPRESTANO AD INVIARE” - I CONSIGLIERI DI BIDEN SONO D’ACCORDO SUL FATTO CHE ZELENSKY DEBBA MODIFICARE LA SUA DEFINIZIONE DI VITTORIA: “SI DOVREBBE ADATTARE ALLA POSSIBILITÀ CHE IL SUO PAESE SI SIA IRREVERSIBILMENTE RIDOTTO”

Estratto dell’articolo di M.Ev. per “il Messaggero”

[…] L'Ucraina insiste perché l'Occidente invii nuove armi, ma Washington dubita che Kiev abbia la possibilità di riconquistare l'intero territorio. Secondo la Cnn alcuni funzionari della Casa Bianca «stanno perdendo fiducia rispetto alla possibilità per l'Ucraina di riconquistare tutto il territorio perso nei quattro mesi di guerra con la Russia, anche con le armi più pesanti e più sofisticate che Stati Uniti ed alleati si apprestano ad inviare».

I consiglieri del presidente Joe Biden, riferisce il network americano, hanno «iniziato a dibattere internamente su come e se il presidente Zelensky debba modificare la sua definizione di vittoria, adattandosi alla possibilità che il suo Paese si sia irreversibilmente ridotto». Inevitabili, dunque, alcune concessioni territoriali formali alla Russia per porre fine alla guerra, ma «è possibile che entro la fine dell'anno alcune porzioni di territorio perso possano essere riconquistate». Secondo l'intelligence britannica, negli ultimi giorni i russi hanno intensificato gli attacchi con missili a lungo raggio «concepiti per colpire obiettivi di importanza strategica». Ieri il Cremlino ha spiegato che la guerra finisce solo se Kiev si arrende. […]