20 ott 2022 19:34

WHATEVER IT GAS! – MARIO DRAGHI AL SUO ULTIMO CONSIGLIO EUROPEO DA PREMIER TENTA IL TUTTO PER TUTTO. ANZI, PER TETTO! IL PREMIER ITALIANO HA CHIESTO UNITÀ E MISURE RAPIDE, SPINGENDO PER L’INTRODUZIONE DEL PRICE CAP, MA TEDESCHI E OLANDESI CONTINUANO AD OPPORSI, INSIEME AL PREMIER UNGHERESE ORBAN, GRANDE AMICO DI PUTIN…