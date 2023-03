31 mar 2023 16:38

XI JINPING BIFRONTE: DA UN LATO PROVA A MOSTRARSI COME PACIERE PER LA GUERRA IN UCRAINA, DALL’ALTRO CONTINUA AD ALZARE LA TENSIONE SU TAIWAN – NOVE AEREI DA GUERRA DI PECHINO HANNO SUPERATO LA “LINEA MEDIANA” CHE SEGNA IL CONFINE TRA LA CINA E L’ISOLA – È UNA RAPPRESAGLIA PER LA VISITA NEGLI STATI UNITI DELLA PRESIDENTE TAIWANESE, TSAI ING-WEN…