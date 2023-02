XI JINPING, UN GRANDE IMPICCIONE! – IL PALLONE SPIA È SOLO L’ULTIMO TENTATIVO CHE LA CINA FA PER SPIARE GLI STATI UNITI – L’ESERCITO CINESE SPENDE ALMENO 209 MILIARDI PER METTERE IL NASO DEGLI AFFARI DEGLI ALTRI STATI - NEL 2017 LA CINA VOLEVA COSTRUIRE UN GIARDINO A 4 CHILOMETRI DAL CONGRESSO, A WASHINGTON, UN LUOGO PERFETTO PER INSTALLARE UNA STAZIONE DI RACCOLTA DATI, MA GLI 007 AMERICANI NON SI SONO FATTI FREGARE E… - IL CASO DELLE ANTENNE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

«Non era un pallone per il controllo del meteo, ma uno strumento per lo spionaggio che la Cina ha fatto alzare in volo con l’obiettivo di sorvolare il Canada e gli Stati Uniti. Siamo convinti che stesse cercando informazioni sensibili sui nostri siti militari».

Così un funzionario del Pentagono in un briefing con alcuni giornalisti ha sintetizzato l’opinione del Dipartimento della Difesa sulla vicenda del pallone-spia che ha sorvolato gli Stati Uniti da martedì scorso fino al suo abbattimento al largo della South Carolina sabato alle 2:38 (le 20:38 in Italia) da parte di un missile lanciato da un F22 decollato dalla base dell’Air Force a Langley, Virginia.

Il caso di questa settimana riporta comunque sotto i riflettori la questione dello spionaggio. Giovedì quando per la prima volta il Pentagono ha diffuso la notizia che c’era un “oggetto” che fluttuava sopra il Montana aveva allo stesso tempo spiegato che i dati sensibili erano stati messi in sicurezza e che le capacità di spionaggio del “balloon” erano inferiori a quelle dei satelliti.

La versione americana nelle ultime ore ha perso parzialmente questa convinzione per due ragioni: il primo è che non si sa ancora il grado di precisione e quanto siano sofisticati gli equipaggiamenti della sottostruttura del pallone, lunga 90 piedi, quasi 3 bus; il secondo è che dal 2021 il Pentagono ha monitorato 366 incidenti nello spazio (ovvero oggetti) in prima battuta definiti “inspiegabili”.

E di questi ben 163 erano balloon. Solo una manciata – si riferisce in un report della Difesa Usa consegnato in dicembre al Congresso – avevano avanzate tecnologie per lo spionaggio. Tuttavia lanciare un pallone ha costi inferiori ed è più semplice rispetto a mettere in orbita dei satelliti. Fra l’altro il ricorso alla miniaturizzazione della tecnologia elettronica potrebbe aver consentito a Pechino di aumentare la potenza e il grado di sofisticatezza del pallone rendendolo uno strumento perfettamente in grado di competere con i più costosi satelliti.

Il PLA sta investendo sullo spionaggio una cifra importante dei 209 miliardi di dollari del bilancio per la sicurezza. Un bilancio che a Washington non credono sia quello reale, poiché altre voci – come quelle di Research and Development, e quelle dello sviluppo di hi-tech con funzioni duali (civili e militari) – sono nascoste in altre pieghe del budget nazionale.

Nella National Defense Strategy del 2022, il Pentagono ha collocato la Cina come l’avversario principale per gli Stati Uniti e ha fotografato una serie di trend nello sviluppo militare che stanno portando Pechino ad essere sempre più una minaccia.

Lo spionaggio cinese negli States però non si basa solo sui palloni-spia, più o meno sofisticati. Uno dei cavalli di Troia sono le antenne per la trasmissione di dati per i cellulari. Nelle zone rurali americane ci sono moltissimi ripetitori gestiti da piccole società di telefonia. […]

Un’altra strada che Pechino percorre è l’acquisto di terreno. Nel 2017 ad esempio, la Cina offrì 100 milioni di dollari per costruire un giardino con tanto di pagoda al National Arboretum di Washington. Quando gli 007 Usa hanno scavato nei dettagli hanno trovato molti segnali di allerta; anzitutto il luogo è a meno di 4 chilometri dal Congresso ed è un perfetto posto per impiantare una stazione di raccolta dati.

In secondo luogo, i cinesi volevano costruire la pagoda interamente con materiale spedito tramite valige diplomatiche dalla Cina. Il governo ha cassato il progetto. Ma ci sono altri terreni sparsi negli Usa sui quali i cinesi hanno provato a mettere le mani, molti dislocati vicino a basi militari. […]